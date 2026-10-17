EH Bildu dice que es la única izquierda capaz de lograr senadores y diputados en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra

VITORIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en territorio alavés, Eva López de Arroyabe, ha defendido que la formación soberanista es "el único partido de izquierda" capaz de "alcanzar senadores y diputados en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra" y ha asumido "la responsabilidad de representar a toda esa gente que quiere ganar la partida a la extrema derecha".

EH Bildu ha reunido a su Asamblea de Álava durante la mañana de este sábado, en un acto durante el que su portavoz ha defendido un sistema público "con pensiones dignas y suficientes", mientras "el bloque reaccionario habla de recortes y privatizaciones". "En definitiva, destruir el modelo público", ha apuntado.

Según ha reivindicado, en los últimos años, EH Bildu "ha trabajado por pensiones dignas en todas las instituciones" y en el Congreso de los Diputados "logró un incremento del 15% para las pensiones de viudedad y que se revaloricen". Ha apuntado que también exigen "que se aumenten las pensiones mínimas hasta el SMI".

"Cada lunes nos unimos a las reivindicaciones del movimiento de pensionistas. Y lo haremos sin olvidar que construir un sistema público vasco de pensiones justo será la mejor de las herramientas para asegurarnos el presente y futuro digno de los y las pensionistas vascas", ha dicho.

NO PROMESAS, MEJORAS

Tras aclarar que no se trata de "promesas" sino de "mejoras" que EH Bildu "ya ha logrado", ha reiterado que, en materia de vivienda y de pensiones, el partido soberanista no "cejerá en su empeño". "Frente al bloque reaccionario que deja a la gente sin protección, desde EH Bildu seguimos comprometidas con proteger a la gente y darles seguridad", ha señalado.

López de Arroyabe ha destacado que "el frente amplio en Euskal Herria se llama EH Bildu", que asume "la responsabilidad de representar a toda esa gente que quiere ganarle la partida a la extrema derecha, porque es posible avanzar y ampliar en derechos como el de la vivienda". "Vamos a defender a Euskal Herria y a su gente en Madrid. La unica fuerza de izquierda que puede alcanzar diputados y senadores en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa es EH Bildu", ha concluido.