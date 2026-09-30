EH Bildu apoyará en el Congreso los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno

El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 24 de septiembre de 2026, en Madrid - Marta Fernández - Europa Press

BILBAO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz económico de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha confirmado que su grupo apoyará en el Congreso los dos decretos ley en materia de vivienda aprobados por el Gobierno y que se votarán este mismo viernes en la Cámara Baja para decidir si se convalidan o se derogan.

El Ejecutivo aprobó el martes dos decretos ley para atajar la crisis de vivienda, uno con medidas como la prohibición de desahucios a personas vulnerables hasta 2030 o ayudas fiscales a inquilinos y propietarios; y otro con la renovación automática de los contratos de alquiler para que se conviertan en indefinidos.

Aunque Matute ha admitido que hubiese preferido que, en lugar de en dos textos, las medidas se incluyeran en uno solo, ha avanzado que su grupo votará a favor de ambos. "Es un avance, un avance insuficiente, sí, pero un punto de partida para dar el siguiente paso", ha señalado.

AYUDARÁN A MILES DE FAMILIAS

El portavoz adjunto de EH Bildu ha justificado el apoyo de EH Bildu a los decretos argumentando que, aunque no son la solución completa, ayudarán a miles de familias en situación de vulnerabilidad. "Jamás vamos a anteponer nuestro cálculo político a las necesidades de la gente, a las necesidades del pueblo", ha manifestado.

Entre las medidas que ha valorado positivamente ha citado la protección frente a los desahucios, que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2030, así como la regulación de contratos de temporada y habitaciones.

Sin embargo, Oskar Matute ha sido crítico con la estructura de dos decretos separados propuesta por el Gobierno, cuando EH Bildu había sugerido un decreto único. "No consideramos que sea una buena solución, sobre todo por el riesgo de que se repitan situaciones anteriores que ya hemos vivido con el descuelgue de las derechas vasca, catalana uniéndose a las derechas españolas", ha advertido.

A pesar de ello, ha reafirmado que su grupo apoyará "todas las medidas que contiene también este segundo decreto" porque considera que son "medidas estructurales que pueden realmente intervenir en el mercado de la vivienda".

El portavoz ha enfatizado que las soluciones definitivas requieren medidas de carácter permanente como "los contratos indefinidos con carácter permanente, la prohibición de la compra especulativa, en cualquiera de sus modalidades, o la regulación de precios de manera también estructural".

POSICIÓN DE PODEMOS Y DE JUNTS

Sobre las críticas que Podemos y Junts, formaciones que serán claves para decidir si los textos se convalidan en el Congreso, Matute ha dicho que no es quien para decir a otros lo que tienen que hacer, pero ha insistido en la importancia de que los dos decretos se aprueben.

"Nadie, ni siquiera ellos, puede abstraerse a una realidad que es doliente para millones de personas. Y es que acceder a una vivienda es una quimera. El proyecto de vida digno y de una vivienda es un imposible y en manos de nosotros y nosotras está entender el clamor de las calles", ha aseverado en rueda de prensa.