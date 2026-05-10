EH Bildu arranca este lunes su campaña nacional en favor de las políticas públicas de vivienda

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BILBAO 10 May. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu celebrará este lunes en Bilbao el acto de lanzamiento de su campaña nacional en favor de las políticas públicas de vivienda, que se desarrollará bajo el lema 'Euskal Herrian posible egin' (hacerlo posible en Euskal Herria).

La coalición soberanista ha apostado, en "plena crisis" de vivienda, por desplegar un trabajo "programático, institucional y social" para poner "en vías de solución" lo que, a día de hoy, representa, a su juicio, el principal problema de la ciudadanía vasca.

En el acto, que se celebrará en la sala Silo de Bilbao, intervendrán, entre otros, el portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano; la portavoz del Parlamento de Nafarroa, Laura Aznal; la secretaria de Programa, Nerea Kortajarena; el portavoz adjunto del Congreso, Oskar Matute; y la alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta.

Precisamente, la vivienda fue uno de los ejes de EH Bildu en su propuesta para la negociación de los presupuestos vascos para 2026 y realizó una serie de demandas, entre las que incluía la creación de un fondo público-privado con una capacidad de inversión de 3.000 millones en los próximo diez años, con el objetivo de promocionar vivienda pública.

Tras defender también la declaración de zonas tensionadas para regular los precios de alquileres, también apelaba al papel de los ayuntamientos para movilizar viviendas vacías y al de las diputaciones para actuar desde el punto de vista de la fiscalidad. Desde EH Bildu se viene reivindicado una política de vivienda "audaz e intervencionista" ante un mercado que considera que está "fuera de control".