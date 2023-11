EH Bildu asegura que no tiene "necesidad de pactos secretos" con Sánchez en una legislatura que augura "larga"

Cree que puede ser "un momento histórico" para avances en la cuestión territorial y apela a "llevar una voz consensuada" en Euskadi



BILBAO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha augurado que la nueva legislatura en el Estado "va a ser larga" y la coalición soberanista no tiene "ninguna necesidad de vender logros por anticipado o tener pactos secretos". Asimismo, ha considerado que puede ser "un momento histórico para lograr avances" en la cuestión territorial y ha apelado a "un debate" en Euskadi para "llevar una voz consensuada".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, ha aludido a la elección este jueves de Pedro Sánchez como presidente de Gobierno remarcando que la coalición soberanista "desde el minuto uno" apostó por "despejar dudas" para que "el bloque reaccionario no accediera al gobierno".

Por ello, se ha felicitado de que "ha habido investidura y ahora empieza a rodar una nueva legislatura por mucho que le pese y por mucho que patalee el bloque reaccionario", en el que, además del PP y Vox, "han elevando la voz hasta la caricatura y hasta la estridencia, sectores judiciales, mediáticos, militares, ultras en la calle y demás ralea exaltada".

A su entender, la legislatura "va a ser larga" y tendrán "tiempo todos de ejercer influencia en cada negociación, en cada ley, en cada presupuesto, para arrancar conquistas sociales, inversiones concretas o políticas concretas que favorezcan a este país y a las mayorías sociales".

En este sentido, ha asegurado que EH Bildu no tiene "ansiedad ni ninguna necesidad de vender logros por anticipado" y tampoco de "estar ocultando o teniendo pactos secretos que hablen de otras cosas". En cualquier caso, ha destacado que "está ahí el aval de la legislatura pasada y las cosas que se fueron consiguiendo".

Asimismo, ha apuntado que, habiendo "un bloque plurinacional de investidura", hay que "abrir con toda la serenidad, con toda la responsabilidad, pero también con toda la ambición el melón de la cuestión territorial y las aspiraciones nacionales" y ha confiado en que, "si se lleva bien", puede ser "un momento histórico para lograr avances importantes para las aspiraciones de nuestro país".

NO JUGAR A PEQUEÑA

A su entender, es "importante que se puedan abrir puertas para ir solucionando problemas enquistados a nivel territorial" y ha subrayado que EH Bildu ofrece "la mano para hacer las cosas conjuntamente".

Otero ha pedido "altura de miras a todos los actores", también en Euskadi, y ha emplazado a "no jugar a pequeña, no buscar anotarse tantos personales ni tantos partidistas porque no sería serio". Por ello, ha apelado a "hacer un debate aquí como país para poder llevar una voz consensuada y hasta donde se pueda coordinada con el resto de naciones del Estado".