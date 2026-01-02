EH Bildu celebrará el 10 de enero su Asamblea General en la que hará balance de su iniciativa "Diálogo Nacional"

BILBAO, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu celebrará el próximo 10 de enero en Bilbao su habitual Asamblea General en un año 2026 que considera "clave" para la política vasca y hará balance de su iniciativa ciudadana "Diálogo Nacional". Además, ha apostado por seguir su trabajo "comprometido y leal" mientras "algunos se dedican al barro".

En un comunicado, la coalición soberanista ha señalado que el año 2026 que acaba de comenzar será clave, y aunque la de asamblea general de Bilbao sea "una cita habitual", la izquierda soberanista aprovechará esta cita "para prepararse ante la singularidad del año y los retos a los que tendrá que enfrentar".

De esta manera, en los próximos meses EH Bildu añadirá a su iniciativa política e institucional los retos que enfrentará en el ciclo electoral.

Para ello, según ha explicado, se trabajarán las bases para elaborar programas que resuelvan "las inquietudes y problemas" de la ciudadanía vasca como el de la vivienda, la pérdida de calidad de los servicios públicos o el encarecimiento de la vida.

Además, ha añadido que se centrará en las personas comprometidas que quieren dar "un paso más para enriquecer" el proyecto de EH Bildu, con la votación del reglamento de listas electorales.

La Asamblea General comenzará con la intervención del secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y EH Bildu ha señalado que, en un contexto "confuso e incierto", ofrecerá "claridad para los próximos meses".

Otegi hará balance de la iniciativa ciudadana masiva "Diálogo Nacional", puesta en marcha en septiembre, y reflejará también "las aportaciones, respuestas y certezas recibidas de parte de los diferentes y diversos sectores de Euskal Herria".

EH Bildu ha asegurado que no fundamenta la construcción popular "en polémicas artificiales ni en el insulto" y tampoco "pierde el tiempo". "Mientras algunos se dedican al barro, sigue haciendo un trabajo humilde, militante, comprometido y leal a los objetivos finales. Trabaja mucho y hace poco ruido. Y eso da resultados", ha concluido.