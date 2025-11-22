EH Bildu se compromete a hacer frente al autoritarismo en "términos institucionales, políticos y movilizadores"

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, interviene durante la manifestación de EH Bildu bajo el lema 'Askatasun Haizea', a 22 de noviembre de 2025, en Bilbao - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha mostrado la disposición "por responsabilidad política" de su coalición a comprometerse "en todos los términos institucionales, políticos, movilizadores, con todos y todas, para hacer de frente al autoritarismo y para seguir construyendo la libertad nacional y el socialismo en este país".

Otegi ha hecho estas declaraciones al concluir la manifestación que ha recorrido esta tarde las calles de Bilbao, en la que 15.000 personas --según fuentes municipales-- han marchado bajo el lema 'Askatasun haizea (Viento de libertad)' en contra del fascismo y en la que se ha recordado a los últimos fusilados del franquismo, entre ellos, los miembros de ETA Juan Paredes Manot "Txiki" y Ángel Otaegi, a los que el líder abertzale se ha referido como "abertzales independentistas".

En su intervención, Otegi ha insistido en dirigirse a "todos los agentes políticos, sociales y sindicales de este país, a los movimientos populares" para hacer frente juntos al autoritarismo. "Aquí está nuestra mano tendida otra vez, por responsabilidad política", ha apostillado.

Tras recordar que en el año 1975 "no solo se produjo el asesinato de cinco antifascistas y dos abertzales independentistas", ha manifestado que "en el año 75 el régimen lo que quiso dejar claro fueron los límites de la reforma, dejar claro que todo quedaba atado y bien atado, y que todo el mundo tenía que disciplinadamente aceptar cuáles eran los límites de aquella reforma".

En ese sentido, ha continuado expresando que "son de 40 años la dictadura, esas son las reglas heredadas de ese régimen" y ha apelado a cambiar esas reglas para "construir un escenario diferente". "Las reglas de la transición consolidan el supremacismo nacional, única nación, la española, el capitalismo y la impunidad para los sectores que sostuvieron la reforma", ha asegurado.

Tras decir que no hay opciones para la ambigüedad ni la equidistancia, ha aseverado que "si es por EH Bildu y Euskal Herria Bai, no habrá ningún gobierno de las derechas española o francesa, ni en nuestro país ni en los estados español y francés". "No hacemos distinciones entre PP y Vox, porque son parte del mismo bloque reaccionario que diseñó la transición, que persigue la euskera en Europa, que amenaza con la ilegalización. Son el mismo bloque y a ese bloque hay que hacerle una raya", ha dicho.

Por otra parte, el coordinador general de EH Bildu ha dedicado unas palabras en recuerdo a Palestina destacando que "Euskadi es solidario" y tiene "memoria". "La memoria de Euskal Herria tiene que ser preservada. La memoria humana, la memoria militante", ha añadido, para después citar los nombres de 'Txiki' y Otaegi.

"Un saludo muy especial desde el corazón solidario, socialista, republicano e independentista del pueblo vasco, a los familiares que nos acompañan hoy, de los fusilados de Euskal Herria, a los familiares que nos acompañan", ha proseguido.

"MANIFESTACIÓN NACIONAL"

Varios miles de personas han acudido a la "manifestación nacional" convocada por EH Bildu en Bilbao, en una marcha en la que han estado presentes familiares y representantes de las víctimas del franquismo, así como diversos colectivos y partidos políticos, que ha contado con varias etapas amenizadas con música en la que se ha recordado a las víctimas del franquismo y a Palestina.

La manifestación ha dado comienzo minutos después de las 17.30 horas, con el sonido de la 'adarra', y ha partido desde La Casilla para cruzar la calle Autonomía, continuar el recorrido por Zabalburu y descender por Hurtado de Amézaga y Buenos Aires hasta llegar al Ayuntamiento.

La pancarta, con el lema 'Euskal Herria Askatasun Haizea' (Euskal Herria viento de libertad), ha sido portada por varios miembros de la Mesa Política de EH Bildu, como Pello Otxandiano, Gorka Elejabarrieta, Arkaitz Rodríguez, Oskar Matute, Nerea Kortajarena o Arnaldo Otegi, quien ha tomado la palabra al final de la movilización.

También han estado presentes en la cabeza de la manifestación familiares de los últimos fusilados del franquismo, como los de Jon Paredes 'Txiki' y Angel Otaegi, además de familiares de los miembros del FRAP que fueron fusilados.

Acompañando la cabecera de la manifestación han desfilado representantes de ERC, CUP, Junts, BNG, Compromís, Mes per Mallorca, Podemos, Comuns, Más Madrid, y Comunistes de Catalunya. La parte trasera la indicaba una imagen de una miliciana, que según ha explicado EH Bildu, "representa la lucha de las mujeres vascas en las últimas décadas".

En el inicio de la marcha, en el cruce de Autonomía con la calle Gordóniz, se ha dedicado un aplauso en recuerdo a las víctimas del franquismo, que ha estado acompañado de una versión musicalizada del poema de Lauxaeta 'Mendigoxaliarena', al grito de "independentzia".

Al llegar a Zabalburu, una de las torres se ha iluminado con una proyección de las caras de Santi Brouard y Josu Muguruza en la zona dedicada a su recuerdo, donde los asistentes han podido escuchar en directo la canción de Pantxoa eta Peio 'Lepoan hartu ta segi aurrera'.

Antes de que la marcha llegara al final, en la plaza Circular de Abando, los manifestantes se han detenido para dedicar un aplauso a Palestina, delante de un cartel en el que se leía 'Euskal Herria Palestinarekin. Genozidioa STOP' (Euskal Herria con Palestina. STOP al genocidio).