EH Bildu cree "buena noticia" la compra de las VPO de Bentaberri y que otro tipo de políticas de vivienda son posibles

Archivo - La parlamentaria y secretaria de Programa de EH Bildu, Nerea Kortajarena. - EH BILDU - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata a alcaldesa de San Sebastián por EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha calificado de "buena noticia" que el Gobierno Vasco haya llegado a un acuerdo con el "Fondo Buitre" Blackstone para la adquisición de las 510 viviendas de Bentaberri y ha incidido en que "se puede hacer otro tipo de políticas de vivienda, poniendo en el centro los intereses de la ciudadanía".

Kortajarena, en declaraciones a los periodistas en San Sebastián, ha calificado de "buena noticia" que este proceso de compra, "sobre todo para las 510 familias que llevan mucho tiempo manifestando su preocupación por su situación y reivindicando que se ponga en marcha una solución definitiva a la situación que estaban viviendo".

La candidata de la coalición soberanista ha señalado que se trata de una situación "a la que nunca deberíamos haber llegado" a la que se llega "por unas políticas de vivienda totalmente desacertadas que hacen que viviendas con dinero público queden en manos de fondos buitre, de fondos especuladores".

A su entender, la tomada ahora por el Ejecutivo de PNV y PSE "era la solución ante ese problema que se ha generado con unas políticas de vivienda erróneas". Así, ha recordado que la primera iniciativa para pedir que se aplicara la compra preferente de estas viviendas en el Parlamento vasco "se plantea en el 2014" por EH Bildu.

Además, el pasado mes de marzo, a instancia de la coalición soberanista, se plantea al Gobierno Vasco, tanto en el Ayuntamiento donostiarra como en la Cámara vasca, "que se utilice esta opción de compra preferente y que se busque una solución a estas familias".

En su opinión, "lo que esto demuestra es que es posible que esas políticas de vivienda que está reivindicando hace mucho tiempo EH Bildu no solo son posibles sino son absolutamente necesarias en un contexto como en el que estamos viviendo de emergencia habitacional".

EL INFIERNO

Por otro lado, Kortajarena se ha referido a que el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, "haya utilizado su voto de calidad en el consejo de Etxegintza para una vez más no poner en el centro de las políticas públicas las necesidades de vivienda, los intereses de la ciudadanía, sino los intereses de unos pocos, los de una promotora".

Así, ha denunciado que Insausti, "desoyendo lo que la mayoría del Pleno había pedido, que era que las dos parcelas de El Infierno fueran cedidas al Gobierno Vasco para que allí se construyeran viviendas en alquiler protegido" haya "utilizado su voto particular para asignar esas parcelas a una constructora".

Kortajarena ha considerado que el alcalde donostiarra "tiene bastante poca credibilidad" porque "cada vez que tiene ocasión tanto el él como su partido se priorizan los intereses de unos pocos frente a los intereses de la ciudadanía".

"Lo hemos visto cuando se han votado las leyes de vivienda, en la votación de los decretos en Madrid y lo hemos visto ayer mismo en esa operación en la que el alcalde de Donostia cede y privatiza el suelo público que es un bien que en este momento es absolutamente necesario para hacer frente a la emergencia habitacional", ha insistido la también parlamentaria de EH Bildu, al tiempo que ha pedido "explicaciones" a Insausti.

Finalmente, Nerea Kortajarena ha asegurado que lo que estas dos situaciones demuestran es que en la capital guipuzcoana "se puede hacer otro tipo de políticas de vivienda, se pueden hacer políticas de vivienda poniendo en el centro los intereses de la ciudadanía, que la emergencia habitacional se puede poner en vías de solución haciendo otro tipo de políticas y para ello lo que necesitamos es un cambio".