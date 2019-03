EH Bildu cree que el independentismo de izquierda puede "tener la clave" y rechaza que el "trifachito" gobierne

Publicado 26/03/2019 10:13:23 CET

El candidato de EH Bildu por Bizkaia Oskar Matute cree que, "en este momento histórico", los independentistas de izquierdas pueden tener "la clave" en la próxima legislatura y, por ello, considera que el acuerdo estratégico suscrito entre ERC y la coalición soberanista vasca va a ser "determinante" en la próxima legislatura. En todo caso, ha rechazado que pueda gobernar el "trifachito", en alusión a PP, Ciudadanos y Vox.

En declaraciones al programa 'Ganbara' de Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Matute ha señalado que, aunque hasta el momento ambas formaciones no han tenido "poco" papel en las Cortes Generales, este pacto les sitúa "en un plano de relevancia mucho mayor".

A su juicio, cuando "el régimen del 78 se puede cerrar con una involución democrática de mayor orden, la clave la pueden tener los soberanistas e independentistas de izquierdas". "Nosotros somos claros y directos y lo que decimos es que damos nuestra palabra de vasco de que, con el 155 o sin él, el 'trifachito', el PP, Ciudadanos o Vox no van a gobernar", ha asegurado.

El dirigente de EH Bildu ha señalado que, al margen de estos partidos, quien quiera gobernar "tiene que hacerlo con un programa que no suponga solo contemporizar con la extrema derecha que amenaza con retorcer los consensos del 78 para llevarlos hacia atrás, para situar al Estado español en una especie de lectura el blanco y negro, con procesiones obligatorias en Semana Santa y toros obligatorios".

En este sentido, ha asegurado que su "horizonte" es "la ruptura para profundizar en la democracia y para garantizar derechos sociales y laborales, y para desobedecer a los poderes fácticos del Estado español, que siguen agrupados en torno al Ibex 35".

Oskar Matute ha defendido, "frente a la involución democrática, profundizar en la democracia; frente a la recentralización, el derecho a decidir, y frente al autorismo, los derechos sociales y laborales". Además, ha afirmado que el Congreso de los Diputados "va camino de convertirse en una especie de foro de lo más curioso" porque, "con tanto militar, va a haber más militares que el 23-F".

Matute también se ha referido a las declaraciones del portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, que acusó a EH Bildu de querer "ocupar el sitio del PNV, porque lo suyo no da más de sí", y ha asegurado que no entiende sus declaraciones porque "los espacios no son de nadie". "Tampoco creo que nosotros seamos parecidos al PNV", ha añadido.

Tras señalar que ese tipo de discusiones son "más propias de patio de colegio", ha manifestado que la coalición soberanista "no va a quitarle el espacio a nadie". "En todo caso, yo creo que un nacionalista vasco, como Aitor Esteban, tendría que alegrarse de que EH Bildu pueda ser un compañero de viaje activo y de decidido en la defensa del autogobierno", ha añadido.

No obstante, considera que hay "una cuestión fundamental" y es que su coalición afirma que con el PP, Ciudadanos y Vox no pactarán "nada" porque quieren disminuir "la identidad del pueblo vasco y condenarle a una especie de uniformidad".