EH Bildu cree que Mendia busca "una excusa" para negar un Gobierno de izquierdas que está más cerca de lo que se piensa

Arkaitz Rodríguez afirma que el TS quiere dificultar las alianzas del Ejecutivo Sánchez-Iglesias con el juicio de Bateragune

BILBAO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de EH Bildu y líder de Sortu, Arkaitz Rodríguez, cree que la secretaria general del PSE-EE y vicelehendakari, Idoia Mendia, está buscando "una excusa" para negar un Gobierno de izquierdas en Euskadi que, a su juicio, está "más próximo de los que algunos piensan y desean".

En una entrevista concedida a Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, Rodríguez ha calificado de "comprometidas" las palabras de Mendia al asegurar que la formación soberanista no cumple las condiciones éticas para gobernar con ellos, pero se mostraba favorable a pactar con ellos.

"¿Dónde está la línea divisoria?", ha preguntado, para emplazar a "avanzar" porque "no se puede mirar permanentemente al pasado y, en cualquier caso, ese pasado no puede ser obstáculo para poder desbrozar un futuro bien diferente".

A su juicio, las declaraciones de líder de los socialistas vascos "no la dejan en buen lugar" porque "parecería que no habría ningún problema" para alcanzar con EH Bildu ciertos acuerdos, pero sí para otros. "Me parece, como mínimo, lioso", ha manifestado.

Tras recordar que cargos del PSOE estuvieron involucrados en los GAL, ha considerado que Idoa Mendia "tiene el problema de que no puede justificar estar gobernando con la derecha, por mucho que sea la vasca, mientras que en Iruña y en Madrid participan de Gobiernos de izquierdas y progresistas", a los que EH Bildu "está contribuyendo a sostener".

"Mendia está buscando una excusa con la que negar esa posibilidad aquí, una posibilidad que yo creo que está más próxima de lo que algunos piensan y desean", ha aseverado.

CASO BATERAGUNE

Arkaitz Rodríguez cree que el Tribunal Supremo, con la repetición del juicio de Bateragune, quiere dificultar "la política de alianzas" del Gobierno Sánchez-Iglesias, después de haber obtenido el respaldo del soberanista vasco y catalán.

Rodríguez ha considerado que Supremo busca una nueva condena "para justificar los largos años de prisión indebida" que impuso a los cinco acusados, después de que Estrasburgo afirmara que habían tenido un juicio injusto. También ha señalado que se pretende "eludir el deber del Estado de resarcirles e indemnizarles".

"No hay otra motivación que no sea política. Esto no tiene que ver con el derecho ni el debate jurídico. Se han vuelto a pasar el estado de derecho y las libertades y derechos fundamentales por el arco del triunfo", ha añadido.

A su entender, una de la razones para actuar de esta forma es "lo determinante que está llegando a ser el soberanismo de izquierdas", también en Madrid. Asimismo, ha apuntado que se quiere "condicionar la estrategia del soberanismo" en las Cortes Generales y "dificultar la política de alianzas del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias".

"Somos nosotros los que hemos propiciado es Gobierno por considerar que es una suerte de accidente histórico y una ventana de oportunidad para hacer las cosas de otra manera, y que el Estado español avance en una dirección bien distinta a la de ahora. Somos nosotros los que, en cierta manera, estamos sosteniendo a ese Gobierno, como ha pasado con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado", ha añadido.

Su objetivo al actuar de esta forma, según ha reiterado, es para "frenar a la derecha, al trifachito, pero también para intentar revertir las políticas neoliberales", y para tratar de impulsar "una democratización del Estado español que conduzca al reconocimiento de los derechos nacionales de Euskal Herria y Cataluña".

El parlamentario abertzale ha manifestado que la repetición del juicio de 'Bateragune' también supone "un recado para los presos independentistas catalanes" para que "pierdan toda esperanza de encontrar amparo en Europa".

"Lo que está preparando el Supremo es hacer con ellos lo mismo que pretenden hacer ahora con nosotros y, a la vuelta de Europa, volver a juzgarles con el objetivo de volver a condenarles para justificar todos los años de prisión que van a tener cumplir en su caso y para eludir el deber del Estado de resarcirles", ha destacado.

Arkaitz Rodríguez ha manifestado que, en su día, "hubo sectores que se sintieron muy frustrados con el cambio de estrategia de la izquierda abertzale" a favor de las vías pacíficas y democráticas, e "intentaron impedirlo por todos los medios, fundamentalmente", con el encarcelamiento de Arnaldo Otegi y otros miembros de Batasuna.

En este sentido, ha recordado que el propio ex presidente del Gobierno español el socialista José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que "daba fe" de que los procesados de Bateragune "estaban haciendo una apuesta sincera, honesta y definitiva por la paz". "La acusación fue injusta y falsa", ha añadido.

Rodríguez ha destacado que "la violencia de ETA ha desaparecido para siempre, gracias al trabajo" que ellos realizaron. Por ello, ha lamentado que ciertos sectores quieran "alargar, como si fuera un chicle, ese anterior ciclo, esa realidad virtual porque entienden que les permite criminalizar al soberanismo de izquierdas".