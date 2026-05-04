EH Bildu cree poco edificante el rifirrafe de PNV y PSE con un meme y una reacción de Esteban que no estuvo a la altura

BILBAO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El líder de EH Bildu, Pello Otxandiano, cree "muy poco edificante" el rifirafe protagonizado entre el PNV y el PSE-EE, que comenzó con un meme de Aitor Esteban en la cuenta oficial de los socialistas, y que tuvo una reacción "que no estuvo a la altura" del presidente del EBB, que canceló una reunión con un dirigente del PSOE (Antonio Hernando).

Además, ha calificado de "tóxico" el "matrimonio de conveniencia" de jeltzales y socialistas, ha puesto en duda que ofrezcan estabilidad y proyecto a largo plazo, y ha llamado a la reflexión sobre si son posibles otras alianzas y gobierno ahora que se abre un nuevo ciclo electoral.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Otxandiano ha considerado "muy poco edificante" la polémica entre el PNV y PSE-EE, socios del Gobierno Vasco, porque es un tipo de política que "aleja a la gente".

Tras recordar que el PSE-EE difunde un meme de Aitor Esteban en su cuenta oficial, ha destacado también que, como reacción, Esteban no se ha reunido con un representante del PSOE (Antonio Hernando), y ha señalado que se trata de una actitud que "igual no estaba a la altura" del presidente del PNV.

"Estamos asistiendo a muchos capitulos de enfrentamientos públicos entre el PNV y el PSE-EE, y hay que hacer una reflexión sobre hasta qué punto no están de acuerdo en nada, porque han tenido encontronazos prácticamente en todos los temas importantes que afectan al país", ha dicho.

RELACIÓN "TÓXICA Y DETERIORADA"

También cree que la relación este la relación de ese "matrimonio de conveniencia" es "tóxica" y está "muy deteriorada". "¿En esas condiciones es posible ofrecer a este país seguridad, estabilidad y un proyecto a largo plazo? ", ha preguntado.

En su opinión, la gobernabilidad se tiene que sostener sobre un proyecto de país serio". "Vamos a poner sobre la mesa el proyecto de país, y sobre eso, veremos qué alianzas y qué gobiernos son posibles", ha añadido.

Pello Otxandiano ha resaltado que se entra en un nuevo ciclo electoral con la posibilidad de abandonar un paradigma de hacer política de manera transaccional, de conveniencia, con el con el objetivo de estar en el Gobierno, mientras que el programa de gobierno "es algo secundario y tercierio, como se está viendo". De cara a las próximas elecciones, ha reclamado que se "piense en los intereses de país".