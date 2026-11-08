EH Bildu defiende "la calle" y "los vínculos sociales y la gente" como "antídoto frente a los discursos de odio"

Idurre Bideguren y Arkaitz Rodríguez - EUROPA PRESS

BILBAO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Acción Política de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, ha defendido "la calle", donde "no hay algoritmo", y los "vínculos sociales, construir comunidad y organizar y movilizar a la gente" como "la mejor manera, el mayor antídoto para hacer frente a los discursos de odio y al fascismo". Además, ha asegurado que esa va a ser "la campaña de Euskal Herria Bildu", cuyo "principal exponente" será la manifestación nacional del sábado 14 de noviembre, cuando se llevará a cabo "el mayor acto político jamás realizado por nadie en este país en campaña electoral".

La formación soberanista ha celebrado este domingo en Bilbao un acto político en el que ha participado, además de Rodríguez, la cabeza de lista al Senado por Bizkaia, Idurre Bideguren, para presentar su campaña de cara a las elecciones generales del 29N, que celebrarán bajo el lema 'Posible Egin. Garantía y derechos' (hacerlo posible).

En ese sentido, secretario de Acción Política de EH Bildu ha afirmado que su partido "no va a realizar una campaña electoral convencional", sino que llevará a cabo "una campaña de calle, de pueblo, en la que el protagonismo lo va a tener la gente".

"Nosotros y nosotras no nos vamos a despistar, nosotros y nosotras no vamos a entrar al barro. Vamos a hablar de lo que preocupa a la gente, de la vivienda, de los salarios, de las pensiones, del encarecimiento de la vida o de los servicios públicos, porque eso es lo que demanda la gente y esa es nuestra responsabilidad", ha asegurado.

Tomando como ejemplo la victoria de Lula da Silva en Brasil, ha expresado que este hecho "ha ofrecido dos grandes lecciones: la primera de ellas, que es posible parar al bloque reaccionario, y la segunda, que para ello es fundamental la calle, la movilización y la organización popular".

"EH Bildu, al igual que Lula, no contamos y no vamos a contar con el favor de los grandes medios de comunicación, tampoco con el favor ni con el respaldo de las élites económicas y financieras, pero tenemos algo mucho más importante, que no es posible pagar ni con todo el dinero del mundo: el pueblo, la gente", ha defendido.

Para Arkaitz Rodríguez, el "principal activo" de la formación soberanista de cara a las próximas elecciones generales es "la militancia, todas aquellas personas que comparten el proyecto de Euskal Herria Bildu", además de "aquellas que sin estar de acuerdo con todas las propuestas, entienden que en este momento histórico es fundamental unir fuerzas y actuar como pueblo".

"EN LA CALLE NO HAY ALGORITMO"

El secretario de Acción Política de EH Bildu ha explicado que en la campaña electoral "vamos a hacer mítines, a ofrecer entrevistas, actos políticos como el de hoy", pero especialmente "vamos a tomar las calles, a movilizar y a organizar decenas de miles de personas, porque en la calle no hay algoritmo, hay gente que se encuentra, se escucha, se reconoce y deciden actuar juntos".

Así, ha llamado a la participación en la manifestación nacional convocada para el próximo sábado, día 14, en Bilbao, "el mayor acto político jamás realizado por nadie en este país en el contexto de una campaña electoral".

Finalmente, ha apelado a "llenar las urnas con votos independentistas, soberanistas, feministas, euskaltzales y antifascistas", y ha añadido que "más allá de todo ello", llaman a "organizarse y luchar, porque tan solo un pueblo bien organizado puede alcanzar grandes objetivos".

"LLAMAMIENTO QUE SE ENFRENTA A LA RESIGNACIÓN"

Por su parte, la cabeza de lista por Bizkaia al Senado de EH Bildu, Idurre Bideguren, ha asegurado que las elecciones del 29N "no son unas elecciones cualquiera", sino unos comicios en los que "está en juego el futuro de nuestro país y los derechos y libertades de trabajadores y trabajadoras, de las mujeres y de los euskaldunes". "Y basta con mirar al mundo para extraer lecciones en estos tiempos en los que debemos elegir entre la civilización y la barbarie", ha añadido.

Bideguren ha trasladado que el mensaje de EH Bildu es el de "un llamamiento que se enfrenta a la resignación" con el objetivo de "levantar la bandera de la esperanza".

"Estamos convencidas de que hay partido, de que es posible ganar la partida a los autoritarios, a los reaccionarios y a los dueños de los algoritmos, porque cuando la gente se une, cuando nos damos la mano, hacemos que las cosas sean posibles", ha asegurado, para recordar que ese es el lema de la campaña de la formación soberanista, "Posible egin, garantía y derechos".

Además, ha defendido que EH Bildu es "una garantía", ya que "hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos, somos gente de palabra", algo que puede verse con "el trabajo desarrollado en Madrid durante los últimos años".

"Somos una garantía, y mientras esté en nuestras manos la extrema derecha no conseguirá ninguno de los objetivos oscuros que tiene, somos la opción creíble y honesta para representar a Euskal Herria en Madrid, pero somos también una garantía para impulsar políticas progresistas, ambiciosas, valientes", ha defendido Bideguren.