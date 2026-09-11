EH Bildu defiende que "reconocer la plurinacionalidad es el mejor camino para un antídoto contra la ola reaccionaria"

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, junto a otras representantes de la formación vasca en los actos de la Diada en Barcelona. - EH BILDU

BILBAO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Representantes de EH Bildu han participado este viernes en los actos de la Diada en Barcelona, donde ha reivindicado que "reconocer la plurinacionalidad es el mejor camino para establecer un antídoto contra la ola reaccionaria y autoritaria que algunos quieren imponer".

La delegación de EH Bildu que se ha desplazado a Barcelona ha estado encabezada por la portavoz de la formación en el Congreso, Mertxe Aizpurua, la portavoz en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, y la portavoz adjunta en el Senado, Idurre Bideguren.

Las representantes de EH Bildu han vuelto a "estar al lado del pueblo catalán" en la Diada para trasladarle su apoyo y solidaridad. Ante "el avance de la ola reaccionaria" y "el riesgo de involución democrática", la formación soberanista considera "imprescindible defender los derechos de nuestras naciones y de nuestros pueblos".

"En EH Bildu somos plenamente conscientes del momento que vivimos y estamos convencidos de que defender nuestros pueblos y los derechos de sus gentes pasa por construir naciones libres, democráticas y justas, donde toda la ciudadanía tenga garantizados sus derechos y pueda vivir en plena igualdad", han señalado.

Asimismo, han reivindicado que sus lenguas sean "reconocidas, habladas y oficiales", según ha subrayado Mertxe Aizpurua tras participar en la ofrenda floral a Rafael Casanova, también en el ámbito de la Unión Europea.

La formación vasca ha apelado a que, "frente al avance de la extrema derecha y ante la amenaza autoritaria y recentralizadora, el objetivo es avanzar hacia naciones libres y sociedades con más derechos, más igualdad y mayor capacidad para decidir sobre nuestro propio futuro".

La portavoz de EH Bildu en el Congreso ha destacado que su formación lleva años trabajando en esa dirección y "anteponiendo los intereses de nuestro país a cualquier interés partidista". En este marco, EH Bildu está manteniendo encuentros bilaterales con otras fuerzas soberanistas, así como de la izquierda confederal, con el objetivo de "colaborar y unir fuerzas" para defender los derechos y los intereses de nuestras naciones y de sus gentes.

En palabras de Aizpurua, "reconocer la plurinacionalidad es el camino para establecer un antídoto contra la ola reaccionaria y autoritaria que algunos quieren imponer".

DERECHO A DECIDIR

Además, EH Bildu busca "contribuir a avanzar en la democratización" del Estado, situando la plurinacionalidad "en el centro". Según ha asegurado su portavoz en el Congreso, "estamos plenamente convencidos de que reconocer y garantizar la realidad plurinacional del Estado es también la mejor vía para hacer frente a la ola reaccionaria, ampliar derechos y fortalecer la democracia, al tiempo que defendemos a nuestros pueblos y su capacidad para decidir libremente su futuro".

"Frente a quienes quieren recentralizar, uniformizar y recortar derechos, nuestra respuesta debe ser más democracia, más derechos y más soberanía. Euskal Herria y Catalunya tienen derecho a decidir su futuro, y en ese camino nos encontrarán siempre a su lado y de quienes trabajan por una sociedad más libre, justa e igualitaria", ha subrayado EH Bildu.