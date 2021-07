EH Bildu dice que los altercados en botellones son "inaceptables" pero critica que se criminalice a toda la juventud

Deununcia la manera de comunicar las medidas de las administraciones, porque "los ciudadanos no saben muy bien cuál es la normativa"

BILBAO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de EH Bildu en el Congreso Mertxe Aizpurua ha afirmado este martes que los altercados que suceden en los botellones son "inaceptables", aunque ha criticado que se pretenda "hacernos creer que ese es el único problema" ante el avance de la covid-19 y se quiera criminalizar a toda la juventud por ello.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Aizpurua ha señalado que "se habla muy poco" de la movilidad como factor de expansión de los contagios porque, si se adoptan medidas para disminuir la movilidad, "el turismo y toda esa larga cadena se vienen abajo", pero ha denunciado que "se quiere desviar el foco" y que, "los botellones sean un problema, pero no es el único problema" ante el coronavirus.

"Se pone el foco en los botellones y se nos quiere hacer creer que ahí está el único problema, cuando no lo es, ni mucho menos. Pretender criminalizar a toda la juventud poniendo el foco ahí es algo que a mi me preocupa, aunque esas conductas son inaceptables", ha asegurado.

Así, la dirigente de EH Bildu ha considerado que hay maneras de prevenir los incidentes en los botellones, como por ejemplo, "si la policía en lugar de acudir cuando ya se ha montado el botellón, lo hiciera antes".

"Los pueblos de Euskal Herria son bastante pequeños y en general se pueden controlar. No me parece tan complicado que, teniendo tanta policía en este país, de antemano se sepa dónde puede haber un botellón y no esperar a que ya esté montado y se crean los incidentes. Se pueden adoptar otras medidas para el bien de todo, de prevención", ha indicado.

COMUNICACIÓN

Asimismo, Mertxe Aizpurua ha criticado la manera de comunicar las medidas anticovid que han utilizado las distintas administraciones, porque, en su opinión, "los ciudadanos estamos ahora que no sabemos muy bien cuál es la normativa".

La diputada de EH Bildu ha reconocido que "la situación nos ha llevado a eso", pero también que "un día se toman unas medidas y dos semanas después se establezcan otras distintas". "Esa falta de rumbo afecta mucho a la gente", ha añadido.

En este sentido, ha aplaudido "la manera de hacer política y la de comunicar esas políticas y esas medidas" que han utilizado los países del centro de Europa y los nórdicos, porque "les ha traído beneficios".

"Todos los que tienen responsabilidad política deben ser claros, y más aún los que tienen cargos políticos. Las opiniones y normas que se dan deben ser claras y comprensibles. Desde el inicio las administraciones ha actuado muy mal, porque explicar las cosas con claridad es importante, y no decir una cosa un día y otra al día siguiente, porque eso nos lleva a una deriva cuyas consecuencias estamos sufriendo todos", ha lamentado.