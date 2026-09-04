EH Bildu dice que el archivo del caso Irurak Bat no repara su derribo ni "exime de responsabilidad política" al gobierno

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BILBAO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu de Getxo ha afirmado que el archivo de la causa penal por el derribo del palacete de Getxo Irurak Bat "no repara" su demolición ni "exime de responsabilidad política al equipo de gobierno". Tras afirmar que analizará la resolución con detalle para "interponer los recursos que en derecho procedan", ha pedido que se impida que la operación se cierre con el beneficio urbanístico "buscado a costa de un bien protegido".

EH Bildu ha realizado esta reflexión después de que la Seccion Civil y de Instruccion del Tribunal de Instancia de Getxo Plaza número 2 haya acordado el archivo de las diligencias abiertas por la demolición del Palacete Irurak Bat, edificio catalogado y sometido a custodia municipal en el PGOU.

La coalición en Getxo, que ha precisado que analizará la resolución con detalle para "interponer los recursos que en derecho procedan", ha asegurado que el hecho de que una conducta "no llegue a alcanzar el umbral del reproche penal no significa que la gestión municipal haya sido correcta".

"Un archivo no reconstruye el edificio, no devuelve a Getxo un bien patrimonial irrecuperable y no borra las graves irregularidades que constan documentadas en el expediente", ha denunciado.

"INACCIÓN GRAVE"

EH Bildu ha señalado que, a día de hoy, y pese al tiempo transcurrido, el Gobierno municipal sigue sin adoptar "medida sancionadora alguna" frente a la actuación que acabó con un edificio protegido. A su juicio esa "inacción" resulta especialmente "grave" a la luz de un dato que aporta un informe del propio arquitecto municipal y es que "el beneficio económico que la empresa constructora podrá obtener gracias a haber derribado el palacete asciende a 732.506,26 euros".

Un beneficio, según ha precisado, que no se ha materializado todavía por completo, sino que se obtendrá si se permite levantar las viviendas proyectadas sobre el solar del edificio derribado. "Es decir, la clave está aún en manos del propio Ayuntamiento", ha agregado.

Asimismo, EH Bildu ha manifestado que a ello se suma que "tampoco se respetó la propia normativa municipal de protección del patrimonio". "No se abrió el periodo de información pública de 20 días previsto para que la ciudadanía pudiera presentar alegaciones, ni se elaboró el informe específico de protección del edificio que exigen las propias normas del Plan General. Son trámites que la normativa configura como requisitos previos e ineludibles antes de autorizar una intervención de esta naturaleza, y su omisión no es un detalle formal", ha criticado.

A su juicio, se "privó" a la ciudadanía de su derecho a participar y eliminó la garantía técnica que debía proteger el edificio. Asimismo, ha asegurado que la investigación policial dejó planteadas cuestiones que "siguen sin respuesta", entre ellas hasta dónde llegaba el conocimiento previo que determinados cargos públicos tenían de lo que iba a suceder con el edificio.

"Son incógnitas que el archivo penal no despeja, porque no ha entrado a resolverlas, y que no pueden quedar sencillamente enterradas: más allá del ámbito penal, corresponde al equipo de gobierno aclararlas públicamente ante la ciudadanía y ante el Pleno. La responsabilidad penal y la responsabilidad política son planos distintos, y esta segunda sigue plenamente vigente", ha manifestado.

Por ello, EH Bildu Getxo ha anunciado que mantendrá su exigencia de responsabilidades políticas ante el equipo de gobierno, "que no puede escudarse en el archivo penal para eludir su rendición de cuentas ante la ciudadanía y ante el Pleno".

También exigirá al Gobierno municipal que "ejerza sin más demora" la competencia sancionadora que le corresponde como Ayuntamiento, y que impida que la operación se cierre con el beneficio urbanístico "buscado a costa de un bien protegido".

Asimismo, continuará participando activamente, mediante la presentación de alegaciones, en el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística ya en curso, que sigue su tramitación.

También ha adelantado que reiterará el contenido de la moción que presentó y exigirá una revisión a fondo de los mecanismos municipales de protección del patrimonio para que lo ocurrido con Irurak Bat "no vuelva a repetirse en Getxo".

"La defensa del patrimonio de nuestro pueblo y del interés general no depende de una única vía. Getxo merece unas instituciones transparentes, unos procedimientos rigurosos y un gobierno que responda por sus decisiones. En esa exigencia, EH Bildu Getxo seguirá firme", ha concluido.