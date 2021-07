EH Bildu dice que "es momento de paz" y llama a acudir las marchas por el proceso 13/13

SAN SEBASTIÁN, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha insistido en que es "el momento de resolución, no de crear nuevos episodios de sufrimiento, de la paz, y no de reproducir violencias, y de vaciar las cárceles, no de llenarlas de nuevo". Por todo ello, ha llamado a participar en las movilizaciones convocadas este sábado al mediodía en Bilbao y San Sebastián con motivo del comienzo el próximo lunes en la Audiencia Nacional del juicio por el sumario 13/13 contra el conocido como frente jurídico de ETA.

Los parlamentarios de EH Bildu Maddalen Iriarte y Julen Arzuaga han ofrecido una rueda de prensa en San Sebastián en la que han asegurado que "es larga la cadena de macroprocesos contra movimientos populares, políticos o actividades profesionales absolutamente legítimas en este país" y se han referido, entre otros, al cierre de Egin o Egunkaria, al sumario contra Herrira, o al caso Bateragune, anulado por el TEDH.

Según han recordado, desde 1998, un total de 426 personas "se han visto sometidas a acusaciones por su actividad política, por sus ideas, por ser quienes eran o representar lo que representaban". Además, han apuntado que "la gran mayoría sufrieron larguísimas condenas en condiciones durísimas de aislamiento y dispersión".

"Macroprocesos políticos, generales, gestados ad hoc, expresamente, para criminalizar y penalizar actividades políticas, sociales, comunicativas, de solidaridad, de construcción nacional. Procedimientos y condenas soportados sobre una constante y sistemática violación de derechos fundamentales", han denunciado.

En ese sentido, han lamentado que "aquella interpretación estrafalaria del 'todo es ETA' sigue vigente 25 años más tarde de que fuera ideada, 10 años desde que dicha organización anunciara el cese de su actividad armada y 3 años de su desarme y desaparición definitiva".

De este modo, han criticado que "con esa disculpa del 'todo es ETA', poderes incontrolados del Estado profundo quieren embarrar el terreno político y mantener a este pueblo bajo el chantaje permanente, bajo la amenaza constante de represión y cárcel".

"PREOCUPACIÓN"

Arzuaga e Iriarte han mostrado su "inmensa preocupación" por la apertura de este sumario 13/13 en el que Arantza Zulueta, Iker Sarriegi, Jon Enparantza, Julen Zelarain, Naia Zuriarrain, Saioa Agirre, Nerea Redondo y Juan Mari Jauregi "se enfrentan a peticiones de cárcel que superan los 77 años de cárcel por su actividad profesional y de solidaridad con presos de motivación política".

De este modo, han censurado que "nuevamente las irregularidades en la práctica de la prueba, la fabricación de acusaciones extravagantes, así como la sombra de la tortura se cierne sobre este procedimiento" y han incidido en que "11 años después de aquellas detenciones, incomunicación y encarcelamiento, para muchas de estas personas se vuelve a juzgar hechos por los que además han cumplido ya condena".

"No podemos mantenernos de brazos cruzados ante semejante atropello a derechos procesales, a libertades fundamentales de actuación política y profesional, a la simple libertad de pensamiento, ante el abuso de derechos básicos como la integridad física y moral de estas personas", han remarcado.

Los parlamentarios de EH Bildu han insistido en que no pueden mantenerse "de brazos cruzados ante estructuras legales y jurisdiccionales que amenazan con condenas y cárcel sobre declaraciones arrancadas bajo tortura", han reiterado que "los poderes del Estado profundo no pueden interiorizar los esfuerzos de este pueblo para asentar un escenario de paz, convivencia y resolución" y han lamentado que su "única receta es traer nuevamente más sufrimiento a personas, familias, a este pueblo".

Tras manifestar su solidaridad con los acusados, sus familias y allegados, los dirigentes de la coalición soberanista han hecho un llamamiento a la ciudadanía vasca que "cree en los valores democráticos y que desea avanzar en el camino de la construcción de la paz y de la convivencia" a participar en las movilizaciones que se celebrarán en los próximos días.

Finalmente, EH Bildu ha renovado su "compromiso con la construcción de la paz, su apuesta incuestionable por la convivencia en este país y su determinación por resolver absolutamente todas las consecuencias de años de dramático conflicto político en este país".