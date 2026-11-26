Archivo - El Portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

VITORIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha registrado alrededor de una treintena de enmiendas parciales y una enmienda de totalidad al proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco para 2027, en las que reitera su propuesta de recurrir a mil millones de euros de deuda para financiar la promoción de vivienda a largo plazo.

En la enmienda de totalidad de la coalición soberanista, su portavoz parlamentario, Pello Otxandiano, vuelve a denunciar la forma con la que el Gobierno Vasco encaró la infructuosa negociación presupuestaria con la oposición.

De esa forma, critica que el hecho de iniciar las conversaciones en noviembre con un proyecto presupuestario ya elaborado, ya que dejaba un margen de maniobra "muy limitado" para alcanzar acuerdos.

Otxandiano también explica que el proyecto no da respuesta a los "principales desafíos" de la sociedad vasca, ni prepara el futuro con "la ambición necesaria".

El portavoz de EH Bildu se muestra especialmente crítico con la, a su juicio, "insuficiente" dotación presupuestaria para combatir la crisis de la vivienda.

De esa forma, reitera su propuesta de activar la vía del endeudamiento en una cuantía de mil millones de euros, con el fin de financiar la promoción de vivienda pública a largo plazo.

A su vez, vuelve a plantear un incremento de cien millones de euros, procedentes del endeudamiento, en el presupuesto de Visesa, con el fin de que el presupuesto de esta sociedad pública llegue a los 250 millones e inicie la promoción de 1.200 viviendas públicas en 2027.

REDISEÑO DEL FONDO DE VIVIENDA

EH Bildu propone destinar otros 100 millones de euros a la compra pública de vivienda con el fin de incrementar el parque público de pisos de alquiler asequible.

A su vez, reitera su propuesta de acordar el diseño del Fondo Social de Vivienda en el seno de una mesa técnica en la que participen expertos designados por EH Bildu.