EH Bildu de Galdakao (Bizkaia) propone a Iñigo Arriandiaga Hernando como candidato a la alcaldía

Alcalde de Galdakao (Bizkaia), Iñigo Arriandiaga Hernando - EH BILDU

BILBAO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mesa política de EH Bildu de Galdakao ha propuesto a Iñigo Arriandiaga Hernando como candidato a la alcaldía de esta localidad vizcaína, según ha informado la formación independentista.

Iñigo Arriandiaga es el actual alcalde de Galdakao y ocupa este cargo desde 2019. Arriandiaga y su equipo de gobierno cuentan con una amplia experiencia acumulada durante estas dos legislaturas, por lo que la mesa política de EH Bildu de Galdakao considera que "es el perfil más adecuado para seguir liderando el proyecto y hacer frente a los retos del municipio" de cara a las elecciones municipales que se celebrarán el 23 de mayo de 2027.

Iñigo Arriandiaga tiene 39 años, es licenciado en Ingeniería Industrial. Defendió su tesis doctoral en febrero de 2020, siendo alcalde del municipio.