EH Bildu de Getxo pide investigar el contrato con la gestora de las viviendas de protección de Alango

BILBAO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu de Getxo ha pedido al Ayuntamiento investigar el contrato con Nestar, empresa que gestiona las viviendas de protección oficial de Alango, ya que "existen indicios y sospechas fundadas de posibles incumplimientos graves del contrato firmado en 2011" y ha exigido, de confirmarse los incumplimientos, que se rescinda la relación contractual.

Según ha señalado la formación soberanista, en los últimos años diversas personas residentes "han denunciado deficiencias en el mantenimiento, dificultades para contactar con la empresa y la imposición de cláusulas abusivas a las personas inquilinas", además de advertir que "hay actualmente 14 viviendas vacías".

"El Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado, debe investigar en profundidad el grado de cumplimiento del contrato y esclarecer si Nestar está respetando todas las condiciones acordadas", ha asegurado EH Bildu.

Por otra parte, trasladan una "gran preocupación" por el "futuro de las personas residentes", ya que, han señalado, "no está claro qué ocurrirá cuando finalice el periodo de alquiler en 2031".

"Quienes viven actualmente en estas viviendas no están recibiendo respuestas claras sobre su futuro. EH Bildu advierte de que no se Puede mantener a las familias durante años en esta situación de incertidumbre, las personas residentes en Alango tienen derecho a una vivienda digna y estable", han expresado, algo que debe "garantizar" el consistorio.