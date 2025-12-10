EH Bildu de Gipuzkoa pide colaboración interinstitucional para hacer frente a la exclusión residencial

SAN SEBASTIÁN 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu de Gipuzkoa ha pedido colaboración interinstitucional para hacer frente a la exclusión residencial y agilizar los pasos a dar. Así, ha advertido de que el de la exclusión residencial "no es un problema que deba asumir cada Ayuntamiento", sino que se trata de "un reto que requiere una respuesta interinstitucional, puesto que se trata de un problema global".

La coalición soberanista ha recordado que este miércoles se reúne la Mesa Permanente de Servicios Sociales de Gipuzkoa, formada por Eudel y la Diputación Foral de Gipuzkoa. Esta mesa acordó al inicio de esta legislatura la puesta en marcha de una comisión técnica entre la Diputación y los ayuntamientos para realizar un diagnóstico compartido de la situación de Gipuzkoa y actualizar el mapa de servicios y recursos en materia de exclusión residencial.

En ese sentido, EH Bildu ha recordado que este trabajo técnico está a punto de finalizar, pero "ante la gravedad de la situación", hay que "acelerar el proceso para dar paso a un debate profundo y compartido que permita poner en marcha soluciones". Asimismo, ha reivindicado que su gestión debe hacerse "en los marcos que ya existen".

A su juicio, además de en la Mesa Permanente de Servicios Sociales de Gipuzkoa, este debate debería realizarse también en el Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales, que es el que reúne a Gobierno Vasco, Diputaciones y ayuntamientos. De este modo, ha incidido en que "es competencia de este órgano actualizar la cartera de servicios sociales, definir el mapa de recursos y necesidades, así como definir las hojas de ruta".

La izquierda soberanista ha insistido en la necesidad de una "intervención activa" de la Diputación y del Gobierno Vasco en particular para resolver la cuestión de la exclusión residencial, concretando los servicios y garantizando su financiación.

"Los ayuntamientos carecen hoy por hoy de recursos suficientes para hacer frente a las necesidades actuales y, por ser las instituciones más cercanas a la ciudadanía, son también los eslabones más débiles de un problema general. Hace falta una estrategia con enfoque territorial y un plan de financiación si se quieren desarrollar proyectos en las comarcas de la mano de los ayuntamientos", ha concluido.