EH Bildu insiste en que "no bloqueará" la investidura de Sánchez y anunciará este martes el sentido de su voto

Publicado 22/07/2019 9:43:29 CET

Dice que actuarán "con responsabilidad y sentido de país", y espera que Sánchez afronte los "retos pendientes" sin "vetos" a formaciones y temas

BILBAO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua ha insistido en que la coalición abertzale no bloqueará la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, y actuarán "con responsabilidad y sentido de país". La representante de la coalición abertzale ha indicado que adoptarán la "decisión última" del sentido de su voto tras escuchar el discurso del candidato y la anunciarán el martes durante su turno de intervención en el hemiciclo.

En sendas entrevistas concedidas a Onda Vasca y Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Aizpurua ha manifestado que todavía se desconoce qué tipo de Gobierno se va a conformar y "cuál es el mensaje que va a traer Pedro Sánchez y los hitos fundamentales de su planteamiento". "Esperamos a ver qué plantea y, en función de eso, tomaremos la última decisión", ha añadido.

La dirigente de EH Bildu ha indicado que, en principio, la decisión será la misma que la que adopte ERC, ya que, según ha recordado, tienen un acuerdo estratégico que es para toda la legislatura, y en los temas que son "importantes y decisorios se mantendrá una decisión conjunta". "Y es de esperar que sí, que mantengamos una misma decisión porque haremos posiblemente el mismo análisis", ha apuntado.

"CON RESPONSABILIDAD"

La diputada de la coalición soberanista, que ha señalado que el PSOE no se ha puesto en contacto con la coalición, ha insistido en que no van a "bloquear" la investidura, y ha recordado que lo dieron en campaña electoral y han mantenido "esa coherencia". "En el tema de la investidura vamos a actuar con responsabilidad, con sentido de país, que es como hemos actuado en el Congreso en ocasiones precedentes", ha añadido.

La diputada ha indicado que desvelarán su posición este martes durante la intervención de EH Bildu en el pleno del debate de investidura, y ha señalado que han dicho "por activa y por pasiva" que no va a haber un "bloqueo" a Sánchez, principalmente porque "así se bloquea a la derecha".

Mertxe Aizpurua ha afirmado que tienen "razones de sobra para el no", pero quieren que Pedro Sánchez haga frente a los retos pendientes. "Y lo que le propiciamos con nuestra decisión de no darle el 'no' es que haga frente a esos retos pendientes que están ahí, que no huya de ellos y que se posicione", ha agregado.

SIN LÍNEAS ROJAS

En este sentido, ha asegurado que la izquierda española y el PSOE deben "aparcar la actitud que ha mantenido hasta ahora", y se debería actuar "sin líneas rojas respecto a los temas que son importantes para este país, para este Estado y sin vetos ni para las formaciones ni para los temas que hay que abordar".

"Hay una serie de problemáticas que se van a abordar y se van a solucionar únicamente si se plantean por vías democráticas y de diálogo, esperamos que haga esa apuesta en serio", ha añadido.

Aizpurua cree que tiene que haber una oferta para Euskadi y Cataluña porque es un conflicto "político" que precisa "una solución política" y, a su juicio, no afrontarlo sería "irresponsable".

Ante las negociaciones con Unidas Podemos, ha afirmado que "espera que salga algo de ahí" y ha manifestado que están observando el proceso negociador con "expectación" porque la situación denota "cierta intranquilidad y preocupación".

PROGRAMA ALTERNATIVO A LA DERECHA

"La izquierda española y las fuerzas progresistas españolas tienen una oportunidad ahora que deberían aprovechar, y lo que esperamos y lo que espera la mayoría de la gente de izquierdas es que sean, al menos, capaces de pactar un programa que sea alternativo a la derecha y que se aproveche esa oportunidad que tiene el Estado de hacer las cosas de otra manera", ha añadido.

Mertxe Aizpurua ha indicado que parece que las conversaciones "van en buena sintonía" y espera que "lo resuelvan todo bien porque tienen tiempo hasta el jueves".

Preguntada por si EH Bildu puede ser un apoyo para el Gobierno de Pedro Sánchez a lo largo de la legislatura, ha indicado que se irá viendo y que su apoyo será para aquellas "políticas de izquierda que vayan en favor de los trabajadores y de Euskal Herria y Catalunya".

Sobre la gobernabilidad en Navarra, Aizpurua ha indicado que la situación es la "misma" en relación al "veto que se impone" a EH Bildu y es "un poco extraño" porque con los socialistas en el resto de instituciones "se trabaja con normalidad".