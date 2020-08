EH Bildu insta a Urkullu a "ponerse el buzo de trabajo ante la situación de la atención primaria sanitaria"

Insiste en emplazar al Gobierno Vasco a reunirse con agentes políticos, económicos, sindicales y sociales

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha instado este miércoles al Lehendakari, Iñigo Urkullu, a "ponerse el buzo de trabajo ante la crítica situación de la atención primaria sanitaria". Tras asegurar que el sistema vasco de salud está "soberapasado" y los profesionales "saturados", ha invitado al Gobierno Vasco, de nuevo, a reunirse con agentes políticos, económicos, sindicales y sociales para buscar soluciones conjuntas a la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia.

En un comunicado, Iriarte ha afirmado que, durante las últimas semanas, se asiste en la Comunidad Autónoma Vasca "a una escalada de las consecuencias sanitarias de la pandemia" del coronavirus, con rebrotes que "se suceden en diferentes localidades".

A su juicio, estos "rebrotes, las declaraciones alarmistas de los portavoces políticos e institucionales y la no asunción de responsabilidades y su consiguiente falta de medidas para hacer frente a esta situación están provocando un gran nerviosismo e inestabilidad entre la ciudadanía vasca".

"Los vascos y las vascas están preocupadas ante lo que están viendo. Es la ciudadanía vasca la primera que observa que nuestro sistema de salud público está saturado y sobrepasado por la situación", ha indicado.

Maddalen Iriarte ha manifestado que los sanitarios de Osakidetza "llevan meses que lo están dando todo, están trabajando por encima de sus capacidades físicas y psicológicas, y las consecuencias ya se están notando".

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco ha destacado que es en la atención primaria "donde más claramente se observan las deficiencias". "Los profesionales de la atención primaria llevan meses demandando respuestas a su situación: exceso de trabajo por la falta de recursos humanos, falta de material y no se producen sustituciones a consecuencia de bajas laborales", ha añadido.

LOS PROFESIONALES, "SOBREPASADOS"

Tras lamentar que los profesionales "están sobrepasados", ha subrayado que estos últimos meses de pandemia "han agravado una situación que era ya difícil". "El que muchos profesionales sanitarios de la atención primaria se hayan visto obligados a coger vacaciones en el periodo estival con la previsión de que el otoño va a ser mucho más complicado, ha llevado a que la situación en muchos ambulatorio sea crítica", ha asegurado.

En esta línea, ha criticado que "no llegan a hacer todo el trabajo que tienen, demandan recursos humanos y materiales para poder hacer su trabajo, y las consecuencias de esta situación la sufre ahora la ciudadanía", ya que existen listas de espera, no pueden ver a su médico y la atención es vía telefónica. "Es una situación límite que urge una respuesta desde nuestros responsables institucionales", ha reiterado.

Por ello, ha emplazado a Urkullu a "no escudarse en medidas y soluciones que no son de su competencia y a utilizar sus competencias sin más demora". "Es hora de ponerse el buzo y trabajar para buscar soluciones. Un país como el nuestro no se merece una sanidad pública sobrepasada y con unos profesionales que se encuentran al límite", ha indicado

Maddalen Iriarte ha precisado que los profesionales de la atención primaria están en "la primera línea de frente para paliar las consecuencias sanitarias de la pandemia". "La primera oleada nos enseñó que la sanidad y educación son elementos a cuidar y salvaguardar ante cualquier cosa. Si este país y sus representantes institucionales han aprendido aquella lección, es hora de ponerse manos a la obra, sin excusas", ha explicado.