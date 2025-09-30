EH Bildu llama a "activar mayorías" en el Parlamento vasco para hacer frente a la política "euskarófoba española"

El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, durante un pleno en el Parlamento vasco, a 18 de septiembre de 2025, en Vitoria-Gasteiz, Álava - Carlos González

BILBAO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, ha realizado un llamamiento a "activar mayorías" en la Cámara para hacer frente a la política "populista y euskarófoba española" en torno a su proposición de Ley para "modificar la Ley de Empleo Público Vasco" con el objetivo de "blindar" el euskera, que irá a pleno el próximo jueves para su toma en consideración.

El dirigente de la formación soberanista ha realizado este emplazamiento a través de las redes sociales después de la polémica que se ha generado después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, considerara que el Lehendakari la amenazó el pasado domingo al asegurar que le había dicho "Ayuso entzun, pim, pam, pum", cuando Imanol Pradales afirmó "Ayuso entzun, Euskadi euskaldun (Ayuso escucha, Euskadi euskaldun)".

"A la política populista y euskarófoba española que no queremos importar a Euskal Herria, hay que contraponerle la mayoría democrática del Parlamento Vasco. En lugar de entrar en dialéctica con la dinámica tóxica de Madrid, es mejor aprovechar las condiciones de las que disponemos en esta parte del país y activar las mayorías", ha señalado.

En este sentido, ha recordado que el próximo jueves se dará "la oportunidad de responder con una amplia mayoría a la ofensiva política, judicial y mediática contra el euskera", ha señalado en referencia al pleno en el que el Parlamento Vasco decidirá si se tramitan sendas proposiciones de leyes de EH Bildu y del PNV para "blindar" el euskera.

"Para defender de verdad el euskera y trabajar a su favor, tenemos la posibilidad de modificar la Ley de Empleo Público Vasco", ha defendido en alusión concreta a la iniciativa de EH Bildu. "No podemos seguir dando vueltas en la rotonda ni perder más tiempo. Aprovechemos las oportunidades", ha afirmado.