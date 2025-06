EH Bildu no se adhiere al Pacto de Salud y no estará "en la foto", y llama a trabajar en acuerdos y desacuerdos

Kortajarena espera, "en adelante, tener oportunidad para hablar con el Gobierno de las carencias" constatadas en la Mesa

BILBAO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Programa y portavoz parlamentaria de EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha afirmado que no se adhiere al Pacto de Salud y, por tanto, no estará en "la foto del acuerdo que quieren vender". No obstante, ha llamado a trabajar en "los acuerdos y desacuerdos" que se han constatado en la reunión de la Mesa del Pacto este viernes en Bilbao, y que Kortajarena ha situado, sobre todo, en "la política de personal, en la cartera de servicios y en lo público-privado".

En una comparecencia ante los medios de comunicación, la representante de EH Bildu ha explicado que "no hay ningún acuerdo", sino que hay "acuerdos y desacuerdos" en los que cree que hay que trabajar. "Creemos que esta Mesa es para identificar esos acuerdos y desacuerdos", ha indicado, para destacar se ha hecho "un gran trabajo" y el proceso ha sido "enriquecedor, a pesar de las carencias".

"Esperamos de aquí en adelante tener oportunidad para hablar con el Gobierno de esas carencias, porque creemos que hay que sacar aprendizajes del funcionamiento de esta Mesa. Hemos tenido una participación muy activa, por lo que hemos logrado incorporar muchas propuestas y lo que esperamos es que el Gobierno las desarrolle y las ejecute", ha añadido.

Tras remarcar que han votado favorablemente a 11 de las 24 líneas estratégicas de los grupos de trabajo, a 8 en contra y se han abstenido en cinco, ha insistido en los "desacuerdos importantes" que mantienen en cuanto a política de personal, en la cartera de servicios y en lo público-privado.

"No ha habido tiempo ni se han generado tampoco por parte del Gobierno espacios de confianza para solucionar esas discrepancias. Por lo tanto, vamos a ver cómo se va a cerrar este proceso con todo el trabajo que se ha hecho", ha manifestado.

Nerea Kortajarena ha rechazado los intentos de "instrumentalizar esta Mesa". "Nosotros no hemos participado en esta Mesa para eso. Nuestro compromiso es total con la Mesa de Salud, con el trabajo, sea en la Mesa de Salud, en el Parlamento, en todos los espacios que se vaya a debatir sobre el sistema público de salud, y ahí vamos a estar", ha añadido.

En todo caso, ha recordado que ya han dicho que no estarán "en esa foto que quieren vender que hay acuerdo". "Al final, creo que todo el mundo se está dando cuenta que esto no se trata de acuerdo o no acuerdo, sino que esto trata de constatar que hay acuerdos, que hay desacuerdos y trabajar en esos ámbitos", ha indicado, para emplazar a trasladarlos al Parlamento vasco.

Kortajarena también cree que la Mesa del Pacto de Salud "tiene que seguir trabajando para intentar disipar y solucionar esas discrepancias que se han detectado en diferentes ámbitos del trabajo".

SIN ADHESIÓN AL PACTO

La portavoz parlamentaria de EH Bildu ha anunciado que no se adherirán al Pacto y, por tanto, no estarán en esa foto que se pretende, pero su compromiso "es total" para seguir trabajando. Preguntada por si estarán en la cuarta fase, ha dicho que desconoce el planteamiento que se hará ahora.

En todo caso, ha dicho que hasta el momento se les ha dicho que "anualmente habría una reunión o cada seis meses para hacer seguimiento a los documentos trabajados". "Nosotras tenemos que hacer ese control, tanto en el Parlamento como en la Mesa", ha concluido.