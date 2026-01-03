EH Bildu pide la comparecencia urgente en el Senado de Albares tras la "agresión" de EEUU a Venezuela

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, a su llegada a comparecer ante la Comisión de Asuntos Exteriores, en el Senado, a 13 de agosto de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BILBAO 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo Izquierdas por la Independencia (EH Bildu y ERC) ha solicitado la comparecencia urgente en el Senado del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, tras la "agresión" por parte del Gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela.

La coalición soberanista ha registrado esta iniciativa en la mesa del Senado tras los ataques de esta madrugada en Caracas y en sus alrededores y la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa.

En concreto, según ha explicado EH Bildu, Izquierdas por la Independencia, --grupo en el que se integra junto con ERC-- ha solicitado la comparecencia de José Manuel Albares ante la Comisión de Asuntos Exteriores para informar "de la agresión por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela".