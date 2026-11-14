EH Bildu pide "demostrar la dignidad" vasca para "frenar a la extrema derecha" en la manifestación nacional

La cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa de EH Bildu, Oihana Etxebarrieta - EUROPA PRESS

BILBAO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa de EH Bildu, Oihana Etxebarrieta, ha apelado a la ciudadanía para "demostrar la capacidad y la dignidad de Euskal Herria" en la manifestación nacional convocada por la formación soberanista este sábado en Bilbao, así como "hicimos este miércoles en favor del derecho a la vivienda".

Etxebarrieta ha comparecido la mañana de este sábado en Bilbao, donde a las cinco de la tarde se celebrará la manifestación nacional bajo el lema 'Badatorren Euskal Herria defendatu' (Defender la Euskal Herria que viene), así como el partido en San Mamés entre la selección vasca y venezolana, encuentro sobre el que ha dicho que "también os esperamos".

Tras asegurar que "hoy va a ser un día histórico" en el que tomarán "las calles para defender nuestro pueblo, nuestra gente y su futuro", ha afirmado que "la movilización popular es más necesaria que nunca para frenar el paso a la extrema derecha y abrirle camino a Euskal Herria".

"Por ello os esperamos hoy a las cinco de la tarde en La Casilla para tomar las calles de Bilbao a todas las antifascistas, feministas, euskalzales, soberanistas, socialistas", ha dicho, para añadir que "os esperamos también después de la manifestación en el partido a favor de la oficialidad aquí en San Mamés".