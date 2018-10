EH Bildu pide que no se mezclen homenajes a presos con bienvenidas

Actualizado 20/02/2018 14:15:51 CET

Dicen que ellos "acompañan a las víctimas" en los homenajes, pero no comparten "posturas que pueden entorpecer esa convivencia"

BILBAO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de EH Bildu y secretario general de EA, Pello Urizar, ha pedido que no se mezclen homenajes a los presos con bienvenidas de familiares y amigos, y ha criticado al PP por buscar "réditos políticos". Además, ha asegurado que la coalición soberanista "acompaña a las víctimas" en los homenajes, pero no comparten "posturas que pueden entorpecer esa convivencia".

De esta forma, Urizar se ha referido al hecho de que dirigentes del PP vasco, encabezados por Borja Sémper y Amaia Fernández, se desplazaran el pasado domingo a Andoain (Gipuzkoa) para mostrar su repulsa al acto de bienvenida que se había convocado en el municipio a los presos Iñaki Igerategi e Ignacio Otaño, excarcelados tras cumplir prisión por colaborar en el asesinato del exjefe de la Policía Municipal Joseba Pagazaurtundua.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Urizar ha considerado que todavía hay "un recorrido que hacer en cuantof a las consecuencias que se generaron por el conflicto de violencia" que se vivió durante décadas en Euskadi, "una etapa superada afortunadamente".

En este sentido, ha lamentado que las formaciones, en ocasiones, miren hacia esa época "por el retrovisor, buscando algunas veces réditos políticos". "Pero la sociedad vasca va por delante", ha apuntado.

El parlamentario de EH Bildu ha señalado que los familiares de los presos tiene que "recorrer kilómetros y kilómetros para ver a sus más allegados porque la dispersión es una realidad", y cuando les excarcelan "les dan la bienvenida".

A su juicio, algunos quieren "mezclar términos" y hablar de homenajes", en lugar de "bienvenidas", y dicen que "se aplaude lo que hicieron". "A mí no me consta que la sociedad en general les aplauda por lo que hicieron ni que tengan un reconocimiento, sino que le saludan porque hace mucho que no les han visto y, a partir de entonces, tienen el reto de volverse a integrar en la sociedad, sabiendo que es diferente a la que dejaron hace años", ha asegurado.

Pello Urizar entiende que, desde el punto de vista de las víctimas, de los familiares más allegados, este tipo de cuestiones les afecten, pero no lo comprende "tanto que haya formaciones políticas que intenten sacar rédito a esto".

Además, ha señalado que se han producido otras bienvenidas en otros municipios sin que "se le haya dado más trascendencia política" y se ha preguntado si se le ha dado en Andoain porque la alcaldía está en EH Bildu.

COMPROMISO CON UNOS PRINCIPIOS

"Nosotros tenemos un compromiso con unos principios que están bien afincados. Todas las víctimas tienen derecho a la justicia, a la verdad, a la reparación y, sobre todo, a la garantía de no repetición, que es lo que nos permite mirar a futuro y no tanto estar mirando al pasado", ha añadido.

Urizar ha explicado que EH Bildu tiene un compromiso "con la cercanía de las víctimas, asumiendo también que otra parte de este conflicto es la vertiente política que se le da también a la relación con la política penitenciaria, que eso tiene sus consecuencias también humanas", y ahí también "se tiene que estar".

Tras criticar que se pretenda que los presos sean "parias o apartados de la sociedad", ha apuntado que "eso en Euskal Herria no va a pasar porque estas personas tienen en su entorno familiares y amistades". "Más allá de todo eso, está la lectura política que se hace sobre una etapa, en la que yo creo que queda claro que la mayoría social de este país rechazó, y lo que afortunadamente está haciendo es mirar al futuro e intentar ayudar para que una nueva etapa de convivencia sea una realidad", ha dicho.

El parlamentario de EH Bildu ha pedido que se cree "una comisión de la verdad" para "poner negro sobre blanco todas las cuestiones que todavía están sin resolver". "Suelen ser peticiones que se suelen oír en el caso de los atentados realizados por ETA, cuando se solicita que se estudien las armas encontradas en los zulos porque hay casos que no están esclarecidos, pero nunca se suele hablar de esto cuando la fuente de la violencia viene de otro lado, cuando hay casos no esclarecidos en los que hay sospechas de que el Estado tiene alguna intervención", ha dicho.

A su entender, "la verdad se le debe a todas las víctimas, independientemente de cuál sea el origen de la violencia que se ha sufrido".

Sobre la Proposición no de Ley de rechazo de los homenajes que se realicen a personas pertenecientes a ETA o que estuvieran vinculadas a sus actuaciones que se debatirá en el pleno el próximo jueves, ha considerado que el PP es un partido que, "una y otra vez", intenta mantener a los vascos "en esa rotonda de la etapa pasada para ver si saca algún rédito político". "Todos somos conscientes de que están necesitados de conseguir algún rédito en Euskal Herria", ha manifestado.

"TENDER PUENTES"

Pello Urizar ha afirmado que EH Bildu, desde un principio, apostó por "crear espacios de convivencia y tender puentes", y no solo renunció a "cualquier actividad violenta", sino que se posicionó "en contra de cualquier actividad violenta".

"Nosotros asistimos y acompañamos a las víctimas en un sentido y en otro en los homenajes que suele haber, y creemos que es necesario estar con ellas, pero lo que no hacemos en un momento dado es posicionarnos políticamente con posturas que pueden entorpecer ese acercamiento o esa convivencia", ha subrayado.

A su juicio, "hay que ser crítico" cuando hay que serlo y ha recordado que EA "siempre ha condenado la actividad armada y violenta". No obstante, ha dicho que "los niveles de exigencia" se aceptaban, "hoy son insuficientes, y los niveles van subiendo constantemente".

"Creo que la sociedad vasca, afortunadamente, está avanzando en pasos firmes y nosotros, como agentes políticos, creemos que lo que tenemos que hacer es ayudar a que esos pasos firmes se consoliden y no convertirlos en una traba o en una rémora que cada dos por tres nos vuelva a retrotraer a etapas pasadas", ha concluido.