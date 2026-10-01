EH Bildu pide a PNV que "esté a la altura" y vote a favor de los dos decretos de vivienda "sin excusas

Nerea Kortajarena - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de programa de EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha emplazado al PNV a "estar a la altura" este viernes en el Congreso y a que vote a favor de los dos decretos de vivienda, "sin excusas" ni "cortinas de humo". Además, ha anunciado que presentará una iniciativa parlamentaria para declarar a Álava, Bizkaia y Gipuzkoa zonas tensionadas "en su totalidad", y que las herramientas de estos decretos "se puedan utilizar" en Euskadi

"Es un momento que requiere políticas contundentes y no sirve ya una abstención. Realidades como la de Mari Carmen se están dando aquí, en Erandio y en Donostia, y hay una mayoría social abrumadora que nos está pidiendo que tomemos medidas en este sentido. Ahora nos toca a las fuerzas políticas estar a la altura de la situación y tomar medidas", ha manifestado a las puertas de la Cámara vasca.

Respecto a la petición de los jeltzales de que no se convierta en "enemigo" al pequeño propietario, Kortajarena ha señalado que los decretos "no plantean ninguna medida contra los pequeños propietarios", sino "contra la especulación y contra los fondos buitres", y ha comentado que el Gobierno Vasco "ya tiene un programa propio", 'Bizigune', para "proteger a los pequeños propietarios".

"No es un momento ni para poner excusas ni para echar cortinas de humo. Es un momento para actuar con mucha responsabilidad y a la altura de lo que nos está exigiendo la ciudadanía. Es un momento de ofrecer esa tranquilidad que necesitan las familias y, a partir de ahí, seguir construyendo las políticas de vivienda que necesitamos", ha reivindicado.

EH Bildu ya ha garantizado su voto a favor de los dos decretos, "no porque sean suficientes", aunque "sí que van a aliviar y van a ofrecer tranquilidad a miles de personas y familias". Por ello, ha ratificado su respaldo a los mismos, para reseñar que el segundo decreto incluye la medida de los alquileres indefinidos, que ya se está utilizando en países europeos como Alemania, Austria, Finlandia, Dinamarca y los Países Bajos, y que "está funcionando".

"No es un momento para cortinas de humo. Estamos viviendo una situación de emergencia habitacional muy grave. Hay miles de familias que están viviendo con una angustia terrible. Este es el momento en el que hay que decidir si aliviamos la situación de esas personas y facilitamos el derecho a la vivienda o si nos ponemos del lado de los especuladores. Eso es lo que se vota mañana", ha argumentado.

"PROPAGANDA ELECTORAL"

La parlamentaria abertzale ha censurado que el fondo de vivienda presentado por el consejero vasco, Denis Itxaso, "no es nada coherente" con las políticas que se están aplicando en Viena, por lo que le ha demandado que lo que ponga en marcha una estrategia para "un gran parque de vivienda protegida y abra canales para la colaboración en esa estrategia".

Respecto a la situación concreta de la vivienda en Donostia-San Sebastián, Kortajarena ha reprobado que "se hacen un montón de anuncios", y ha apelado a no convertir la problemática habitacional de la capital guipuzcoana en "un instrumento meramente electoral y de propaganda".

"Sería conveniente que se pusiera un poco de orden en Donostia, porque tiene una situación de grave crisis habitacional y deberíamos atenderla como tal, no haciendo anuncios así, sin ton ni son", ha señalado.

Además, ha anunciado que EH Bildu presentará en el Parlamento Vasco una iniciativa para declarar a Araba, Bizkaia y Gipuzkoa zonas tensionadas "en su totalidad", con el objetivo de que sea el propio Gobierno Vasco el que lo haga, "como lo hizo en su momento Nafarroa", y para que las herramientas que plantean los decretos de vivienda en el Estado "se puedan utilizar aquí".