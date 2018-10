EH Bildu pide a PNV que rectifique sus políticas sociales para responder a "oleadas de pensionistas, mujeres y jóvenes"

Publicado 29/10/2018 13:43:09 CET

Dice que no es "inalcanzable" destinar 420 millones a complementos de pensiones y de empleo de los 11.700 del Presupuesto

BILBAO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha pedido al PNV que rectifique las políticas sociales y económicas que desarrolla para dar respuesta a las necesidades de las "oleadas de pensionistas, mujeres y jóvenes" que han salido a protestar a las calles este año, y cree que los jeltzales van a tener "dificultad" en rechazarlo. Además, ha asegurado que no es "inalcanzable" destinar 420 millones a complementos de pensiones y de empleo, como solicita la coalición soberanista, de los 11.700 millones del Presupuesto Vasco.

Una delegación del PNV, integrada por Andoni Ortuzar, Joseba Aurrekoetxea y Josune Gorospe, se ha reunido este lunes en la sede jeltzale de Sabin Etxea en Bilbao con una representación de EH Bildu, formada por Arnaldo Otegi, Maddalen Iriarte y Nerea Kortajarena, para analizar el proyecto de cuentas públicas que el Gobierno Vasco ha remitido la pasada semana al Parlamento Vasco.

En declaraciones tras el encuentro, Otegi ha señalado que la cita se ha desarrollado en un "clima de amabilidad" y los representantes de la formación soberanista han puesto encima de la mesa su reflexión sobre los Presupuestos.

"No es lo habitual en la dinámica parlamentaria clásica occidental que la primera fuerza de la oposición haga un esfuerzo para que salgan las cuentas públicas de un Gobierno. Creo que todo el mundo me entenderá si digo que para nosotros lo fácil sería despachar las cuentas sin hacer ningún tipo de esfuerzo, porque eso supondría un desgaste del Gobierno. No lo hemos querido hacer", ha indicado, para apostar por los "grandes acuerdos de país".

"OLEADAS SOCIALES"

El líder de EH Bildu ha recordado que a los dirigentes jeltzales que este años "se han desarrollado grandes oleadas sociales de mujeres, de pensionistas, de jóvenes, poniendo encima de la mesa graves deficiencias sociales".

"En ese sentido, nosotros hemos hecho una propuesta que permita hacer frente a esas necesidades sociales con el nivel de suficiencia financiera como para empezar a rectificar esas políticas sociales y económicas", ha manifestado.

A su juicio, por parte del PNV, en el diagnóstico "no hay grandes dificultades, pero sí ha habido ciertas diferencias a la hora de encarar cuál es el nivel de suficiencia económica que necesitaría una rectificación o el comienzo de una rectificación en políticas sociales y económicas".

AZPIAZU

En cuanto a las declaraciones realizadas por el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, en las que ha asegurado que es "prácticamente inviable" la cifra "enorme" que suponen las medidas recogidas en la propuesta presupuestaria de EH Bildu, teniendo en cuenta el 'techo de gasto' existente, Arnaldo Otegi ha dicho que no están de acuerdo con él. "Tenemos un Gobierno que va a destinar 239 millones al pago de la deuda cuando ésta es la Comunidad en el Estado menos endeudada", ha recordado.

Además, ha apuntado que, por ejemplo, paga 500 millones "todos los años a la defensa española". "Nosotros decimos que no nos puede decir que 420 millones de un Presupuesto de 11.700 es una cifra inalcanzable porque esto es decir a los pensionistas y a las mujeres que hay dinero para otras cosas y no para ellos. Y creo que ésta es la grave dificultad de la posición del PNV", ha añadido.

A su juicio, su planteamiento de destinar 420 millones a complementos de pensiones y de empleo es "razonable, viable económicamente". "Lo que hay que decir es algo que es muy sencillo.

¿Dónde queremos gastar nuestro dinero?. Nosotros queremos gastar una parte del dinero en satisfacer las necesidades sociales de la gente", ha apuntado.

Por ello, Otegi ha precisado que EH Bildu "encara esta negociación en términos de rectificación de políticas sociales y económicas, porque el país está donde está y porque la gente está en la calle demandando esto". "No es tanto una negociación entre el PNV y EH Bildu o entre el Gobierno y EH Bildu, sino una negociación en la que hay una parte que propone que el gasto público se destine a la gente que menos tiene", ha apuntado.

Los representantes de la coalición soberanista y del PNV han quedado en seguir manteniendo reuniones, y EH Bildu también se reunirá con Azpiazu "para hablar más exactamente de las cuentas".