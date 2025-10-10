EH Bildu pide reformar la terraza del Mercado de Abastos para adaptarlo de modo permanente a los cambios normativos

VITORIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de EH Bildu en Vitoria-Gasteiz ha pedido realizar las intervenciones y reformas necesarias en el espacio de la terraza del Mercado de Abastos para "poder adaptarlo de modo permanente a los cambios normativos" y "poder realizar un uso permanente de la azotea, explotando su potencial al máximo, de cara a que sea un espacio de referencia para el comercio y turismo de la ciudad".

Así lo ha demandado este viernes en rueda de prensa su concejala Aitziber Salazar, quien ha mostrado su "alegría" por las declaraciones de la gerencia del Mercado en las que dicen haber subsanado las deficiencias en materia de seguridad de la propia azotea.

EH Bildu ha tenido conocimiento de que se ha presentado la comunicación previa correspondiente, donde se recogen las citadas subsanaciones de las incidencias graves detectadas por el Departamento de Urbanismo y el SPEIS.

Asimismo, ha dicho que el grupo municipal "se asegurará de que todo lo anunciado se ajuste plenamente a la normativa, de modo que el derecho a iniciar la actividad sea efectivo y legítimo".

"Nos alegramos de que se avance en el objetivo de explotar el potencial de esta azotea de forma permanente y cumpliendo todos las exigencias legales de cara a las personas que disfruten de la terraza y vecinos de la zona. Es positivo que se priorice la seguridad en el Mercado de Abastos y seguiremos haciendo seguimiento a este asunto para que se cumpla hasta el último de los requerimientos", ha señalado Salazar.