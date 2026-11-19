VITORIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu de la Cuadrilla de Añana (Álava) ha registrado una moción en la que solicita la retirada de una oferta de empleo de esta entidad municipal, gobernada por el PNV, que no tiene en cuenta el conocimiento de euskera "en la mayoría de las plazas ofertadas", lo que "vulnera" la ley sobre la lengua vasca.

La coalición ha informado, a través de un comunicado, de que en la oferta de empleo, dirigida a jóvenes de 16 a 29 años, se ofertan 14 plazas de FP y de titulación universitaria, y que "solo en dos de ellas se exige Perfil Lingüístico", concretamente en las de técnicos de apoyo a las técnicas de estudio.

EH Bildu ha añadido que aunque la titulación exigida en los mismos sea de licenciatura y/o grado, a uno de ellos se le ha asignado el PL1 y al otro el PL2, "sin ninguna explicación". En el resto de los puestos (12), no hay ningún requisito en cuanto al euskera.

La coalición ha mostrado su "preocupación, tristeza y enfado" ante el tratamiento dado por la Cuadrilla al euskera y a los derechos lingüísticos de las personas euskaldunes de Añana en esta oferta de empleo para jóvenes.

Además, ha denunciado que "en estos puestos no se cumple la Ley del Euskera, ni en cuanto al número de fechas de preceptividad a establecer, dado que según el índice correspondiente a la Cuadrilla de Añana, deberían ser cinco al menos; ni en cuanto al tipo de perfil lingüístico establecido, ya que ese tipo de titulaciones y, sobre todo, el trabajo a realizar, requieren nivel C1)".

Asimismo, EH Bildu considera "incomprensible" esta actitud por parte del gobierno de la Cuadrilla, sobre la que --en referencia al PNV-- ha afirmado que se trata de una institución "en la que lleva tantos años gobernando un partido que debería ser garante de la defensa del euskera y los derechos de las personas euskaldunes".

La moción pide la suspensión de la oferta de empleo hasta que se determinen los perfiles lingüísticos de los puestos de trabajo conforme a la Ley del Euskera y se fijen las fechas de preceptividad correspondientes. EH Bildu también registrará iniciativas en el Parlamento Vasco y en las Juntas Generales de Álava en torno a este caso.