EH Bildu plantea un impuesto de solidaridad a grandes empresas con amplios beneficios para financiar protección social

Archivo - La secretaria de Programa de EH Bildu y portavoz parlamentaria, Nerea Kortajarena, en una rueda de prensa en San Sebastián - EH BILDU - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu propone al Gobierno de Pedro Sánchez que impulse un impuesto de solidaridad a grandes empresas con amplios beneficios para financiar medidas de protección social y económica ante la crisis generada por la guerra en Oriente Medio. Además, reclama que se topen los precios de carburantes, electricidad, gas, alimentos básicos y transporte, y que restablezcan ayudas para las industrias electrointensivas.

Estas son algunas de las medidas que plantea EH Bildu y que ha desgranado la directora de Programa, Nerea Kortajarena, en una comparecencia celebrada en Dinostia-San Sebastián, y que tienen como objetivo que las consecuencias del conflicto bélico "no las paguen" las familias, los trabajadores y las pequeñas empresas.

Kortajarena ha comparecido este lunes en San Sebastián para anunciar las medidas que propone la izquierda soberanista para hacer frente a las consecuencias de la crisis económica generada por la guerra, algo que la ciudadanía "lo está viviendo ya en sus carnes en sus bolsillos".

"Las guerras tienen indudablemente unas consecuencias humanitarias brutales, muy duras, pero también tienen profundas consecuencias económicas, sube el precio de la energía y de los alimentos, suben las hipotecas, todo esto genera incertidumbre en la economía, incertidumbre en las expectativas de vida de la ciudadanía y trae consigo un aumento del coste de la vida muy importante", ha expresado.

Así, ha advertido de que "si no se toman las decisiones adecuadas, incluso si no se toman decisiones o no se toman medidas, hay un riesgo de que las consecuencias económicas de las guerras las terminen pagando las familias, las personas trabajadoras y las pequeñas empresas".

Nerea Kortajarena ha reiterado el mensaje de EH Bildu "contra el imperialismo y la guerra" y ha defendido que "la medida económica más efectiva es la de la paz y el fin de las guerras", y ha insistido en que no se puede permitir que "las consecuencias económicas de la guerra vuelvan a recaer sobre la mayoría social y trabajadora".

Para la formación soberanista, en un contexto "convulso" como el actual es "imprescindible" adoptar medidas que "garanticen la seguridad vital de la población". "Eso significa hacer frente al encarecimiento de la vida mediante políticas públicas, fortalecer los servicios públicos y también desarrollar políticas de protección que den seguridad económica a la ciudadanía", ha afirmado.

En ese sentido, ha incidido en la necesidad de "tomar medidas urgentes a corto plazo pero también miradas a medio largo plazo" porque las consecuencias de esta crisis "van a ser prolongadas y las vamos a sufrir durante mucho tiempo".

IMPUESTO A LAS ENERGÉTICAS

Kortajarena ha anunciado que EH Bildu ha hecho llegar al Gobierno del Estado un "primer paquete de medidas muy amplio", entre las que ha apostado por "recuperar el impuesto a las energéticas y establecer un impuesto de sostenibilidad para las grandes empresas con amplios beneficios, con el objetivo de financiar junto con la inversión pública, medidas de protección social y económica".

A su juicio, las medidas que se adopten para hacer frente a la situación actual "tienen que tener un carácter redistributivo y no pueden ser medidas regresivas" para que, tal y como ha insistido, "no las terminen pagando los ciudadanos". "Todos sabemos que hay empresas que están teniendo beneficios enormes, de récord, y les toca también hacer un ejercicio de solidaridad", ha subrayado.

EH Bildu también plantea "topar los precios" de productos y servicios de primera necesidad como carburantes, electricidad y gas, alimentos básicos y transporte, recuperar medidas del escudo social como el bono social eléctrico y térmico o la prohibición de cortes de suministros básicos ante las subidas previstas de los precios de la energía".

Asimismo, propone restablecer el mecanismo de ayuda para industrias electrointensivas, que "va a ser fundamental para amortiguar el impacto que esta crisis puede tener sobre la industria vasca", y prorrogar de manera extraordinaria los contratos de alquiler y las cuotas hipotecarias porque "es muy previsible que se vaya a dar un aumento en ambos en los próximos meses".

GOBIERNOS VASCO Y NAVARRO

Para EH Bildu, también es "fundamental" que los Gobiernos vasco y navarro "activen medidas en la misma línea dentro de sus competencias". "Toca apoyar a las empresas y a la industria pero también es fundamental proteger el empleo y proteger a la ciudadanía ante la subida de los precios y el aumento de vulnerabilidad que puede conllevar esta situación de inflación", ha remarcado.

En ese sentido, Nerea Kortajarena ha apuntado que han escuchado al Gobierno del Lehendakari, Imanol Pradales, "hablar del escudo industrial, de proteger a la industria, pero no le hemos escuchado nada orientado a proteger a la ciudadanía".

"Nos parece de vital importancia tomar medidas para proteger a la industria, de hecho, hemos propuesto ya la creación de un consejo industrial compuesto por todos los actores fundamentales en este ámbito, precisamente para evitar seguir actuando como hasta ahora, que es de una manera muy reactiva, una manera que no es nada eficaz y para que podamos tener una política industrial fuerte, más clara y mucho más precisa de la que tenemos ahora", ha destacado.

Por todo ello, ha llamado a "reforzar el trabajo conjunto entre las instituciones y a optimizar los recursos", así como a la "gobernanza colaborativa y al diálogo" para gestionar esta crisis. Así, ha apostado por crear "espacios de reflexión y de toma de decisiones conjunta y compartida".