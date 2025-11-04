EH Bildu plantea una respuesta "civil masiva, plural y pacífica" al fascismo, y ejercer "un antifascismo institucional"

BILBAO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha planteado que se dé una respuesta "civil masiva, plural y pacífica" al fascismo, "en términos democráticos", y ha apelado a ejercer "un antifascismo institucional", de forma que se impidan actos como el de la Falange de Vitoria-Gasteiz del pasado 12 de octubre.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Otxandiano ha señalado que, si un contramanifestante a un acto de la Falange destroza mobiliario urbano, como ocurrió el pasado 12 de octubre en la capital alavesa, "en parte, igual pierde la razón".

Tras apuntar que hay que ser "claros" con que "no se puede plantear equidistancias entre fascistas y antifascistas", ha recordado que "hay un auge de la extrema derecha, se están produciendo este tipo de actos que son provocaciones, y ante esto hay que responder en términos democráticos, y hay que ejercer un antifascismo institucional".

En este caso, ha dicho que "eso suponía prohibir el acto de la Falange en Gasteiz" y se ha mostrado convencido de que se podía haber hecho "con la Ley en la mano". "Es lo que tienen que hacer, en primer lugar, las instituciones públicas que tienen el deber de no normalizar estos actos fascistas y actuar en consecuencia", ha subrayado.

Pello Otxandiano ha reivindicado que "este país es profundamente antifascista" y el "antifascismo está socialmente arraigado y movilizado". "Por lo tanto, tenemos la posibilidad de plantear una respuesta civil al fascismo, masiva, plural y también pacífica", ha considerado.

El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco ha dicho que "el feminismo, el ecologismo, pasando por el antiracismo, por el movimiento a favor del euskara y el independentismo" están "en el punto de mira del fascismo, que son mayoritarios socialmente en Euskal Herria".

"Por lo tanto, esto no es ni Vallecas ni Bérgamo, aquí el antifascismo es mayoritario. Y tenemos la posibilidad de hacer partícipe de la respuesta que hay que darle al fascismo, en términos sociales, a muchos sectores sociales. Y esa es la respuesta y el modelo que plantea EH Bildu", ha manifestado.

ERTZAINTZA

Otxandiano ha dicho que, "sinceramente", no ve lo que denuncia el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, sobre la existencia de 'una violencia estructural, organizada', contra la Ertzaintza de parte del entorno de la izquierda abertzale.

"Yo lo que veo es la necesidad de abordar un debate sobre el modelo policial. Y cuando se dice que hay una estrategia de desprestigio contra la Ertzaintza, me parece que no hay mayor desprestigio que se le puede hacer que amparar y justificar cualquier tipo de actuación de la Ertzaintza, incluso cuando se ve que es manifiestamente ilegal", ha indicado.

Como ejemplo, ha puesto el lanzamiento de pelotas foam a menos de seis metros de distancia por encima de la cintura de alguien, o "cuando se producen hechos como lo que sucedió en el partido de la Real, con consecuencias fatales" para Amaya Zabarte, herida en una carga de la Policía vasca.

"Estas cosas se han producido en este país. Más que eso, hemos visto a sectores de la Ertzaintza concentrarse delante del Parlamento entorpeciendo, cortando el paso del tranvía, lo cual es una expresión de violencia muy preocupante y muy grave ejercida por parte de funcionarios públicos que tienen el deber de salvaguardar el orden público", ha censurado.

En su opinión, "esos mismos funcionarios cometen una ilegalidad y ejercen la violencia para, en este caso, chantajear al Gobierno y conseguir una serie de mejoras salariales que no disponen el resto de los funcionarios públicos".

"Hemos visto esos mismos sectores de la Ertzaintza amenazar con que no iba a pasar el Tour por tierras vascas. Eso es un ejercicio de violencia. Por cierto, que nadie corrió al Parlamento a registrar una PNL para exigir la condena de esa violencia", ha apuntado.

El dirigente de la formación soberanista ha recordado, asimismo, "lo sucedido en Arkaute (Academia de Policía) este verano", con la dimisión de la dirección, "porque ha tratado de implementar una serie de cambios en el sentido de democratizar determinadas cuestiones, como la cadena de custodia de las OPEs, por ejemplo".

"Se ha encontrado con lobbies dentro de Arkaute que han coartado la autoridad política del Departamento de Seguridad sobre la estructura de la Ertzaintza. Esto está sucediendo y es gravísimo. Por tanto, hay que recuperar la Ertzaintza, este es un debate que hay que hacer y que plantea EH Bildu, nada más", ha manifestado.

En esta línea, ha defendido que es "un debate pertinente y necesario". "El problema que tenemos dentro de la Ertzaintza, si no se ataja, se va a ir incrementando. Y yo creo que es pertinente, igual que cualquier otro debate, pero este es un debate importante que hay que poner encima de la mesa. Y creo que, en este caso, el Foro de Seguridad no puede pasar sin abordar este debate", ha zanjado.