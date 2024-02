EH Bildu y PP reprochan a Garamendi que haya esperado al "tiempo de descuento" para presentar la Ley de Transparencia

La consejera argumenta que el texto es muy "completo" y que su adaptación a la nueva normativa europea ha demorado el proceso



VITORIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu y el PP han reprochado a la consejera de Gobernanza Pública que haya esperado hasta el "tiempo de descuento" de la legislatura, "sin margen" para su aprobación, para presentar el Proyecto de Ley de Transparencia de Euskadi, unas críticas frente a las que Olatz Garamendi ha argumentado que la elaboración de este texto ha requerido "mucho tiempo" debido a las necesidad de adaptarlo a la nueva normativa europea y al objetivo de diseñar una ley "lo más completa posible".

Garamendi ha presentado este lunes, ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco, este proyecto de ley, aprobado el 28 de noviembre de 2023 por el Ejecutivo autonómico.

Este documento contempla, entre otros aspectos, la creación de la Autoridad de la Transparencia-Gardena para tramitar avisos sobre conductas corruptas, proteger a los informantes y garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública.

La consejera, que ha dedicado la primera parte de su intervención a recordar los contenidos de la norma dados a conocer el pasado mes de noviembre, ha dedicado su segundo turno a responder a las preguntas y, especialmente, a las críticas que le han dirigido los grupos de la oposición respecto a la demora que --según han denunciado-- se ha producido en la aprobación de este proyecto.

De esa forma, Garamendi ha lamentado que EH Bildu no haya "entrado" siquiera a analizar el contenido del texto. "Me han dicho que seguramente no estaré muy cómoda con esta presentación; pero sí lo estoy, porque creo en el trabajo realizado", ha manifestado.

La consejera ha reconocido que el Gobierno ha dedicado "mucho tiempo" a la elaboración de esta ley, dado que su objetivo ha sido hacer el texto "más completo posible". "Hemos querido dejar en manos de la ciudadanía la mejor ley posible", ha añadido, tras lo que ha explicado que la adaptación del texto a la nueva normativa europea "ha llevado mucho tiempo".

"UN TRABAJO DE RESPONSABILIDAD"

"No hay ningún marketing; hay un trabajo de responsabilidad", ha manifestado, en respuesta a las críticas que le ha dirigido EH Bildu en este sentido.

Por parte de la oposición, el parlamentario de EH Bildu Ibai Iriarte ha manifestado que "no debe ser muy cómodo" para la consejera presentar esta ley "fuera de plazo y sin tiempo para su aprobación". En este sentido, ha reprochado a Garamendi que haya esperado hasta "el tiempo de descuento" de la legislatura --que terminará en este primer semestre del año-- para llevar al Parlamento una ley de esta relevancia.

NECESIDAD DE "REGENERACIÓN"

"Esto demuestra que para este Gobierno la transparencia, la trazabilidad de las políticas públicas, resulta algo molesto, incómodo; y que la regeneración política es más necesaria que nunca", ha añadido.

Desde el PP, Luis Gordillo ha afirmado que este proyecto "llega en el tiempo de descuento", y ha expresado sus "serias dudas" de que pueda aprobarse antes de que acabe la legislatura. Además, ha advertido de que incluir a representantes del Gobierno en la comisión de control prevista en el texto puede "desnaturalizar" este organismo.

Desde los grupos que apoyan al Gobierno, el parlamentario del PNV, Jon Andoni Atutxa ha subrayado que la creación de la Autoridad Vasca de la Transparencia-Gardena resulta una medida "muy acertada". Además, ha recordado que la elaboración de este proyecto se inició en abril de 2022 y que el resultado ha sido un texto "completo", tras lo que ha afirmado que el PNV "seguirá trabajando hasta el final de la legislatura".

A su vez, la parlamentaria del PSE-EE Miren Gallastegui ha reconocido que esta es una ley que "podía haber venido antes" a la Cámara, aunque ha afirmado que "más vale tarde que nunca" y ha expresado su deseo de que pueda ser aprobada y, de esa forma, deje atrás la "timorata" ley estatal sobre la materia impulsada, según ha recordado, por el Gobierno central del PP en 2013.

CALENDARIO DE COMPARECENCIAS

Una vez presentado el proyecto por parte de la consejera, la comisión acogerá las comparecencias de los expertos solicitados por los grupos para presentar sus aportaciones al proyecto (21 por parte de EH Bildu, tres por el PP y uno por Elkarrekin Podemos-IU). Las comparecencias --algunas de las cuales ya han sido rechazadas por parte de las personas convocadas por los grupos-- se celebrarán, salvo cambios en el calendario, este próximo miércoles y el lunes y miércoles de la próxima semana.

El proyecto presentado este lunes en comisión --en la que no han intervenido E-Podemos ni el Grupo Mixto-- aborda tres grandes objetivos: garantizar la transparencia de la Administración ante la ciudadanía, estimular la participación de ésta en los asuntos públicos, y facilitar la rendición de cuentas 'en tiempo real' de las acciones e iniciativas desarrolladas en cumplimiento de cada programa de Gobierno.

A esta norma se le han incorporado mayores obligaciones de publicidad activa que los que existen actualmente. Así, las administraciones públicas deberán dar cuenta de las decisiones que toman y cómo las adoptan, cómo se organizan los servicios y quiénes son las personas responsables de sus actuaciones, especialmente en lo referido a la utilización de fondo públicos.

Además, la norma prevé la creación de la Autoridad Vasca de la Transparencia-Gardena, un órgano de garantía ante el cual la ciudadanía podrá interponer una reclamación cuando le sea denegado el derecho a la información o ésta no sea la deseada.

SANCIONES

Este órgano velará por garantizar que la Administración pública cumple con las obligaciones en publicidad activa y derecho al acceso. De esta manera, tendrá capacidad para dictar soluciones con medidas correctivas y para incoar procedimientos sancionadores o actuaciones disciplinarias.

Además, Gardena tramitará las comunicaciones del canal externo de la información y de la protección de las personas informadoras en el marco de la lucha contra la corrupción. Para ello, este órgano actuará "con total independencia" respecto a todos los niveles institucionales de Euskadi, incluso del sector privado, según ha indicado Garamendi.

A través de esta entidad se implementará el sistema europeo de protección de las personas informantes y de la lucha contra la corrupción. Este organismo, que contará con personal funcionario y personalidad jurídica propia y "plena independencia" en el ejercicio de sus funciones, estará sometido a control parlamentario.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GRUPOS DE INTERÉS

El proyecto de Ley establece también un régimen sancionador por infracciones en materia de transparencia. En este ámbito se remarca la obligación de publicar el programa de gobierno de cada legislatura y la elaboración de unos indicadores anuales para la rendición de cuentas como el coste de los servicios públicos atendidos, los recursos humanos que constituyen el empleo público o los principales compromisos de futuro, entre otros.

Otro de los puntos que recoge esta norma es la creación del registro de grupos de interés, también conocidos como 'lobbies', y el registro de participación y colaboración de la ciudadanía con los que se facilitará la identificación pública y se asegurará la transparencia y el control de la actividad que realizan éstos ante el sector público de Euskadi.