EH Bildu propone al Gobierno Vasco un fondo dotado con 1.000 millones de euros para la promoción de vivienda pública

VITORIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha propuesto al consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, la creación de un fondo público-privado para la promoción de vivienda pública dotado con 1.000 millones de euros procedentes del endeudamiento. La formación soberanista ha realizado esta estimación sobre el cálculo de que en diez años se deberían crear entre 60.000 y 80.000 viviendas para satisfacer la demanda "con suficiencia".

La propuesta de la coalición soberanista se recoge en el documento que ha trasladado este lunes al consejero de Hacienda en la reunión que ambas partes han mantenido en el marco de la negociación presupuestaria iniciada por D'Anjou con la oposición, tras la que EH Bildu no ha realizado declaraciones aunque si ha difundido el texto que ha entregado a D'Anjou.

La propuesta de EH Bildu consiste en la definición de un fondo público-privado para la promoción de vivienda pública. La dotación del Gobierno Vasco a este fondo ascendería a 1.000 millones de euros provenientes del endeudamiento, lo cual la coalición considera "factible" después de que el Gobierno Vasco acordará con el Gobierno de España aumentar el margen de endeudamiento en 2.000 millones, elevando el límite de deuda del 13% al 15% del PIB.

EH Bildu recuerda que el Parlamento Vasco aprobó el pasado mes de mayo, con el voto favorable de la propia coalición, una reforma presupuestaria que ha permitido al Gobierno Vasco endeudarse hasta por 1.000 millones de euros para invertir en el tejido industrial.

La formación soberanista considera, en este contexto, que los 1.000 millones restantes "se deben destinar a la política pública de vivienda, por ser la emergencia habitacional el mayor problema social que afrontamos actualmente con graves consecuencias sociales y económicas".

EH Bildu estima que dadas las estadísticas oficiales y atendiendo a la demanda actual de acceso a una primera vivienda, la previsión del aumento de la población, la creación de hogares y el descenso del número de convivientes, en diez años se deberían crear entre 60.000 y 80.000 viviendas para satisfacer la demanda "con suficiencia".

"ACCESIBILIDAD ECONÓMICA"

A su vez, indica que atendiendo a que ocho de cada diez personas que necesitan acceder a una primera vivienda no disponen de los ingresos suficientes para hacerlo, y teniendo en cuenta el crecimiento "sin precedentes" de los demandantes de vivienda protegida, "queda en evidencia que la nueva oferta de vivienda debe ir acompañada de un principio de accesibilidad económica". De esa forma, considera que debe garantizarse "una oferta adaptada a las capacidades económicas de la demanda existente".

Con la vista puesta en un plazo de diez años, EH Bildu propone aprovechar el parque de vivienda ya construido, "y reducir así el suelo ocupado y el tiempo de movilización". Con ese fin, plantea la necesidad de avanzar en la movilización de la totalidad de las viviendas turísticas legales a día de hoy, la movilización de entre el 30%-50% de la vivienda deshabitada, y la posibilidad de redensificar "protegiendo" núcleos urbanos, a través de segregaciones, uso de lonjas, o levantes de viviendas.

"ÁNIMO DE LUCRO LIMITADO"

Por otra parte, se muestra partidaria de construir un nuevo parque público "que se sumaría al esfuerzo promotor que se hace en la actualidad". EH Bildu precisa que se trataría de garantizar un fondo con capital público y privado "con ánimo de lucro limitado", y construir vivienda en suelo público, mediante la adquisición anticipada de suelo por parte del Gobierno Vasco y la cesión en derecho de superficie para construir viviendas protegidas en régimen de alquiler.

La coalición plantea que pasados 75 años, estas viviendas quedarían a disposición del Gobierno Vasco, "garantizando la propiedad pública del parque de alquiler protegido a largo plazo". Esta formación añade que en el hipotético caso de que la construcción de vivienda libre fuese cero, "se debería disponer de un presupuesto algo superior a 3.000 millones de euros para garantizar la totalidad de la demanda".

En este sentido, indica que "se asume que, en mayor o menor medida, existirá promoción de vivienda libre", y que en cualquier caso, "se estaría introduciendo un competidor nato en el mercado inmobiliario --el sector público-- que, mediante una estrategia proactiva y suficiente caudal financiero, tendría la capacidad de alterar las condiciones del mercado en favor de los intereses de la ciudadanía".

EH Bildu entiende que "impulsar la construcción industrializada podría suponer un ahorro de costes sobre todo en operaciones a gran escala". "Construir en suelos obtenidos mediante cesión gratuita permitiría reducir costes, y en definitiva, aumentar el número de viviendas promovidas o utilizar menos fondos para obtener las mismas", añade.

En materia de financiación del nuevo parque público de vivienda, considera que los 1.000 millones provistos por el Gobierno Vasco podrían traccionar otros 2.000 millones más en los siguientes diez años. De ellos, 1.000 millones procederían de organismos públicos como el BEI o el ICO; y otros 1.000 millones, de entidades privadas de interés social "arraigadas en el país", como las fundaciones bancarias y las EPSV.

De esta manera, estima que el fondo público-privado para la promoción de vivienda pública podría contar con una provisión de 3.000 millones de euros en los siguientes diez años, lo cual mantendría la inversión pública por encima del 1.5% del PIB en la siguiente década, "suficiente para desarrollar una infraestructura pública estratégica".

La fórmula utilizada para articular el fondo "garantizaría siempre una participación pública mínima del 51%". En este sentido, explica que el fondo se destinaría no solo a promover vivienda nueva, sino también a la compra y la rehabilitación. A su vez, para asegurar un control público permanente, se adquiriría suelo y se actuaría sobre suelo público; y se priorizaría el régimen de alquiler.

"ALINEADA CON LOS OBJETIVOS DEL GOBIERNO"

EH Bildu explica que la capacidad de inversión que otorgaría un fondo público-privado de estas características "sería suficiente para abordar gran parte de la demanda de vivienda que se prevé en los siguientes diez años mediante la conformación de un gran parque público de vivienda, mayoritariamente destinado al alquiler tal como establece la Ley Vasca de Vivienda".

La coalición señala que esta inversión de 1.000 millones de euros supondría incrementar el presupuesto del Gobierno Vasco en vivienda hasta llegar al 1,5% del PIB, "tal como apunta el Plan Director de Vivienda 2025- 2027", por lo que "se trata de una propuesta perfectamente alineada con los objetivos del propio Gobierno".

EH Bildu reconoce que esta es "una propuesta de calado en términos económicos", pero ha precisado que se trata de un planteamiento "del mismo tamaño que el problema de la vivienda". En este sentido, indica que su propuesta "supondría destinar nuestra capacidad de endeudamiento a la industria y a la vivienda", dado que estos son "los grandes retos económicos y sociales que afrontamos".

En este contexto, plantea añadir una nueva disposición adicional al Proyecto de ley de presupuestos en la que se indicaría que "el endeudamiento formalizado por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, cualquiera que sea la forma en que haya sido documentado, podrá incrementarse durante los ejercicios 2026 y 2027 en un saldo adicional de 1.000.000.000 euros, que se destinarán a la realización de inversiones dirigidas a la promoción de vivienda pública preferentemente en régimen de alquiler a través de VISESA, Vivienda y Suelo de Euskadi S.A".