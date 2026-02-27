EH Bildu propone que los municipios alaveses puedan cobrar las tasas correspondientes de las empresas de telefonía móvil

Archivo - Eva Lopez de Arroyabe - EH BILDU - Archivo

VITORIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha presentado en las Juntas Generales de Álava una propuesta de modificación puntual de la norma foral que regula las haciendas locales, en la que propone eliminar la exención a la telefonía móvil en la tasa por uso del dominio público municipal, ya que considera "anacrónica" esta exención.

La coalición ha afirmado, a través de un comunicado, que gracias a esa modificación, las entidades locales "podrán disponer de un ingreso más para mejorar sus infraestructuras y servicios en beneficio de la comunidad".

La portavoz del grupo juntero, Eva López de Arroyabe, ha explicado que la actual Norma Foral Reguladora de las Haciendas Locales recoge una exención a los servicios de telefonía móvil "incomprensible desde la perspectiva actual".

López de Arroyabe ha destacado que esta medida "probablemente podría haber sido lógica en la época en la que se inició el despliegue de la telefonía móvil, con el fin de favorecer dicha ampliación también desde el ámbito tributario".

No obstante, ha señalado que en la actualidad, cuando el despliegue de los servicios de telefonía móvil "es total", considera que esta excepción "no tiene ningún sentido".

EH Bildu estima que esta exención "concede cierto privilegio a las empresas que ofrecen servicios de telefonía móvil frente a las de telefonía fija, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de las empresas de telefonía móvil suelen ser multinacionales y ofrecen también servicios de telefonía fija que sí que están gravados".

Por ese motivo, propone no incluir en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios de telefonía móvil, argumentando que en Bizkaia, por ejemplo, esta exención ya no está en vigor.