EH Bildu propone a Nerea Kortajarena como candidata a la Alcaldía de San Sebastián - EH BILDU

SAN SEBASTIÁN 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaría de EH Bildu en San Sebastián ha propuesto a Nerea Kortajarena para encabezar la candidatura de la formación al Ayuntamiento donostiarra en las próximas elecciones municipales, que se celebrarán el 23 de mayo de 2027.

Kortajarena es actualmente secretaria de Programa de EH Bildu y parlamentaria en el Parlamento Vasco desde 2016. En las últimas elecciones autonómicas encabezó la candidatura de la coalición soberanista en Gipuzkoa, logrando un "resultado histórico" que permitió a la formación superar el 40% de los votos en el territorio.

Donostiarra de nacimiento y vecina del barrio de Loiola, Kortajarena reúne, en opinión de la Secretaría de EH Bildu en Donostia, "todas las cualidades necesarias para convertirse en la primera alcaldesa de la capital guipuzcoana".

Trabajadora social y con un "profundo conocimiento de la ciudad, de sus barrios y de sus vecinos", la secretaría de EH Bildu considera que Kortajarena ofrece "las garantías necesarias para liderar el cambio de rumbo que necesita Donostia". "Su cercanía, su experiencia profesional y su sólido recorrido político se suman a un perfil ampliamente valorado dentro de la comunidad de la izquierda independentista", añade.

Por último, la secretaría de EH Bildu en Donostia ha querido agradecer a Juan Karlos Izagirre su "labor y compromiso con la ciudad", al tiempo que ha vuelto a subrayar que EH Bildu es "un movimiento vivo, capaz de renovarse y de poner en valor a militantes que destacan tanto por sus actos como por sus palabras".