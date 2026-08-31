EH Bildu rechaza los ataques a la Ertzaintza pero dice que son "incidentes puntuales" que "no empañan" la Aste Nagusia

Archivo - El portavoz de EH Bildu Bizkaia, Iker Casanova, y portavoz de la formación por Bilbao, María del Río - Fernando Gómez - Europa Press - Archivo

BILBAO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao, María del Río, ha rechazado los ataques sufrido por la Ertzaintza durante las fiestas de la villa pero ha agregado que son "incidentes puntuales" que "no empañan" la Aste Nagusia.

En una rueda de prensa en Bilbao, Del Río se ha referido a los distrurbios registrados durante la última noche de Aste Nagusia de la capital vizcaína, en los que se detuvo a 14 personas y 13 ertzainas resultaron heridos.

Esta misma mañana, en una entrevista radiofónica, el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha pedido no "normalizar" los ataques a policías ni "cuestionar la mera existencia" de la Ertzaintza.

María del Río ha rechazado los "incidentes", si bien ha añadido que "se trata de unos incidentes puntuales, que no empañan lo que tiene que ver con Aste Nagusia, que es una fiesta participativa, abierta y libre".

"Desde luego que los rechazamos, pero bueno, sin querer magnificarlos o sin querer entender que eso representa a Aste Nagusia, porque creemos que no lo representa", ha dicho.

Respecto a las manifestaciones de Bingen Zupiria, ha asegurado que "lo que EH Bildu habla en ocasiones es del modelo de seguridad, del modelo policial". "De eso creo que debemos seguir hablando, igual que hablamos del modelo de atención sanitaria o el modelo educativo", ha concluido.