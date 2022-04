EH Bildu reclamará a Urkullu "medidas valientes y cambios estructurales" para hacer frente a la crisis

Cree que el lehendakari "no puede volver a repetir los errores" y esta ronda de contactos "no puede quedarse en una simple fotografía"

SAN SEBASTIÁN, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu reclamará al lehendakari, Iñigo Urkullu, "medidas valientes y cambios estructurales" para hacer frente a la crisis y le mostrará su disposición a alcanzar acuerdos en la reunión que mantendrán este martes dentro de la ronda de contactos que está manteniendo con los partidos vascos.

La responsable de política institucional de EH Bildu, Ainhoa Beola, ha ofrecido una rueda de prensa en Sebastián en la que ha señalado que la guerra y sus consecuencias "han agravado este escenario de emergencia que ya venía mostrándose cada vez más cruda".

A juicio de la coalición soberanista, es necesaria "una visión dual que enfrente la transformación estructural del modelo energético, económico y social, a la par que active medidas paliativas frente a la perdida de bienestar social y económico a la que se enfrenta la ciudadanía". "La primera será la única forma de asegurar condiciones de vida dignas a medio y largo plazo. La segunda, el escudo de protección a activar mientras esa transformación se produce", ha añadido.

Beola ha destacado que las consecuencias "más lesivas" que han generado las sucesivas crisis del 2008, la Covid y la guerra de Ucrania "han generado la precarización de nuestras vidas, la devaluación de los sueldos, el cierre de cientos de pequeñas empresas, la destrucción de pequeños productores del primer sector o el desmantelamiento de la flota pesquera vasca, y la fuga de conocimiento y mano de obra cualificada con una juventud obligada a emigrar".

Para EH Bildu, la gravedad de la actual situación obliga a "repensar las prioridades de actuación y la asignación de recursos". Por ello, ve necesario "un gran cambio en las políticas públicas vascas y una reevaluación de las inversiones en curso", ya que, según ha dicho, "nos adentramos en una coyuntura económica de escasez donde las necesidades de inversión y gasto público para acometer las diversas transiciones, y adecuar nuestras estructuras sociales a la nueva era, van a ser elevadas".

ESTRATEGIAS DE PAÍS

Beola ha considerado que las instituciones deben de "acordar estrategias de país para desde lo propio, revertir una situación que lejos de ser coyuntural, se está convirtiendo en estructural" y ha incidido en que "se equivoca quien piensa que a esta situación se le puede hacer frente con medidas paliativas".

De este modo, ha defendido la importancia de "diseñar unas políticas públicas sustentadas en estrategias industriales, productivas, energéticas y sociales que redirijan nuestro país hacia una realidad autosuficiente, colaborativa y equitativa".

Tras señalar que EH Bildu va a trasladar estas líneas de actuación a Urkullu, Beola ha subrayado que el lehendakari "no puede volver a repetir los errores cometidos durante la pandemia y esta ronda de contactos no puede quedarse en una simple fotografía". "No se puede limitar a escuchar a quien piense igual que él", ha resaltado.

Así, ha insistido en la necesidad de "fomentar una mesa o foro donde participen los partidos, empresarios, sindicatos, universidades y diferentes agentes de este país para buscar la mejor solución a la crisis que estamos viviendo".

Además de "diálogo y voluntad para alcanzar acuerdos", ha opinado que "es momento de que las inversiones públicas se dirijan a cubrir las necesidades de la sociedad vasca y no a engordar las cuentas públicas". "El Gobierno Vasco cuenta con 1.800 millones de euros en remanente. Es injustificable que en plena crisis sanitaria y socioeconómica se haya acumulado ese remanente. No valen excusas. Durante estas semanas hemos podido comprobar que lo que nos decían que era imposible, como modificar el precio de la energía, es posible cuando existe voluntad política", ha sostenido.

ACUERDOS

Beola ha reiterado la disposición de EH Bildu a alcanzar acuerdos, pero ha precisado que estos deben ser "de contenidos valientes que sean capaces de responder a esta situación que no es coyuntural y que ha llegado para quedarse".

"Acuerdos para implementar medidas paliativas sí, pero para poner en marcha cambios estructurales también. Tienen que estar dirigidos, por un lado, a paliar la situación de emergencia que viven las familias y las empresas vascas y, por otro lado, a iniciar los cambios estructurales que requiere este país", ha expresado.

A juicio de EH Bildu, hay que "aprovechar esta complicada situación para buscar acuerdos que nos lleven a consensuar las estrategias de país para el futuro". De este modo, ha abogado por que se ponga como prioridad "realizar un reparto justo de la riqueza que genera este país" ya que "vamos a necesitar más ingresos para poder afrontar una situación que es grave".

Del mismo modo, ha incidido en que el IPC está "desbocado" y está "suponiendo una prueba de estrés para las economías familiares y para las empresas", por lo que existe "una necesidad acuciante de adecuar los sueldos a la subida del IPC". A su vez, cree que se deben ampliar las condiciones de acceso a las ayudas sociales.

Finalmente, ha considerado en que se deben revisar las inversiones recogidas en los presupuestos, ya que "las prioridades a día de hoy pasan por destinar más dinero público en la ciudadanía vasca, la industria vasca y el primer sector vasco".