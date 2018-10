EH Bildu recuerda al Gobierno que tiene que dar "una respuesta a la cuestión catalana" si quiere tener Presupuestos

Publicado 18/10/2018 10:52:26 CET

Beitialarrangoitia lamenta que el Gobierno "dice una cosa, pero hace otra" con la política penitenciaria y los presos de ETA

BILBAO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Marian Beitialarrangoitia, ha recordado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez que tiene que dar "una respuesta a la cuestión catalana" si quiere tener Presupuestos, y ha afirmado que la coalición abertzale quiere saber si el diálogo que defiende el presidente del Ejecutivo es "pura pose", si va a continuar "actuando como antes, de la mano de PP y Cs" o si, "de verdad", tiene voluntad para "posibilitar eso que pide la mayoría de la sociedad catalana", decidir sobre su futuro.

En una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Beitialarrangoitia ha señalado que aún no han recibido llamada alguna del Gobierno en torno a su disposición para apoyar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, aunque no ha descartado que la vayan a recibir "para dialogar".

En todo caso, ha destacado que todavía no conocen el proyecto, sino "un acuerdo entre dos partidos", un acuerdo en el que la coalición abertzale ha constatado "algunos avances", aunque ha reconocido que "eso no es difícil, teniendo en cuenta lo que hecho el Gobierno del PP en siete años".

"También tiene carencias en el ámbito social, pero lo que tiene, sobre todo, es que PSOE y Podemos no son suficientes y otras cuestiones, fuera de las que atañen al ámbito social, que debe tener en consideración. El acuerdo entre dos partidos no es suficiente, y, si quieren que estos presupuestos salgan adelante, el apoyo de las formaciones catalanas es imprescindible. Por lo tanto, la cuestión catalana deberá tener una respuesta", ha indicado.

En esta línea, ha afirmado que el apoyo de EH Bildu a los Presupuestos del Gobierno está ligado a su "conocimiento" del texto, ya que la formación soberanista "no puede dar una opinión sin conocer los contenidos" de las cuentas públicas para el próximo año. En este sentido, ha asegurado que son conscientes de que en el acuerdo entre PSOE y Podemos "hay voluntad para avanzar en algunas cuestiones", pero que no van a poner condiciones "basándonos en lo que no conocemos".

"EH Bildu quiere ver qué es estar a favor del diálogo, si es pura pose, si es solo mencionarlo a diario y hacer gestos a diario, pero, básicamente, actuar como antes, actuar de la mano de PP y Cs, o si, de verdad, tiene voluntad para posibilitar eso que pide la mayoría de la sociedad catalana. Eso es lo que tiene que aclarar Sánchez", ha indicado.

En este sentido, ha lamentado que, a día de hoy, la postura del presidente del Gobierno es "la misma del PP, pero con distintas palabras", es decir, "que los ciudadanos catalanes no tienen derecho a decidir su futuro".

Así, ha señalado que, "si continúa en esa negación y no tiene voluntad para establecer algún instrumento para que todos los ciudadanos catalanes decidan su futuro, estará diciendo claramente que propone un diálogo que no nos llevará a ningún lado, y eso es lo que hasta ahora nos ha mostrado, aunque le damos una oportunidad para que muestre otra cosa".

Asimismo, y en relación a la reclamación de los independentistas catalanes al Gobierno para que pida a la Fiscalía que retire los cargos de rebelión y sedición contra Oriol Junqueras y el resto de presos del 'procés' para negociar los Presupuestos, la diputada abertzale ha afirmado que "no parece que el Gobierno tenga voluntad para dar un verdadero paso en la cuestión catalán".

"Preferiría que fuera verdad que los gobiernos no tienen opción de influir en la Justicia, pero, teniendo en cuenta que la organización misma de la Justicia se hace desde el ámbito político, creo que la influencia y intervención es evidente", ha apuntado.

POLÍTICA PENITENCIARIA

Por otro lado, Marian Beitialarrangoitia ha lamentado que, en la cuestión de la política penitenciaria respecto a los presos de ETA, el Gobierno de Pedro Sánchez "también dice una cosa, pero hace otra", ya que, según ha dicho, "se están dando pocas excarcelaciones y nuevas encarcelamiento, precisamente lo contrario de lo que pide la sociedad vasca".

En este sentido, la diputada abertzale ha asegurado que la política penitenciaria y la cuestión de los presos de ETA "no es un condicionante" para EH Bildu de cara a su posible apoyo a los presupuestos del Ejecutivo socialista.

"No se puede plantear de esa manera. Es una cuestión ligada a los derechos humanos, una cuestión de principios fundamentales, y debería darse espontáneamente, sin tener que condicionarlo a nada", ha destacado.