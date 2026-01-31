EH Bildu reivindica la "política transparente" ante "el clientelismo o la gestión inadecuada de la información"

Reunión de trabajo de EH Bildu - EH BILDU

SAN SEBASTIÁN 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La responsable política de EH Bildu en Gipuzkoa, Nekane Zinkunegi, ha defendido la "transparencia, relaciones cara a cara y rigor" de EH Bildu en su "manera" de hacer política "en una semana en la que se han puesto de manifiesto el clientelismo o la gestión inadecuada de la información en la política vasca".

Decenas de miembros recientemente nombrados responsables políticos de EH Bildu en Gipuzkoa han mantenido este sábado en San Sebastián una reunión de trabajo en la que han tratado en el proceso de Diálogo Nacional, "para analizar la situación y los retos a los que nos enfrentamos", han explicado desde la formación.

La responsable política de EH Bildu en Gipuzkoa, Nekane Zinkunegi, ha defendido que el proyecto que su partido representa está "arraigado pueblo a pueblo, ya que además de gobernar la mayoría de las alcaldías guipuzcoanas" tienen "una vertebración local compacta".

Zinkunegi ha insistido en que el proceso de Diálogo Nacional, "un ejercicio de escucha con agentes e individuos de pueblo en pueblo", es un "valor añadido" de su partido. "En una semana en la que se han puesto de manifiesto el clientelismo o la gestión inadecuada de la información en la política vasca, queremos reivindicar que EH Bildu hace política de otra manera, con transparencia, con relaciones cara a cara y con rigor", ha indicado.

Además, entiende que "las preocupaciones y retos que afronta la ciudadanía no se corresponden con los temas que las élites ponen sobre la mesa en público", por lo que su partido "tiene la ambición de ofrecer seguridad y certezas a la ciudadanía en tiempos de desafección política e inestabilidad mundial". "EH Bildu puede demostrar que una Euskal Herria y otro mundo diferente son posibles", ha defendido.