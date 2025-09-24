EH Bildu reivindica a 'Txiki' y Otaegi como "referentes" del antifascismo y de "la búsqueda de mundos y vidas mejores"

Destaca que su memoria "antifascista, 'abertzale' y republicana" está "más presente que nunca" en el contexto actual

VITORIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coportavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Nerea Kortajarena, ha afirmado que Jon Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegi, miembros de ETA fusilados en 1975 en la última fase del régimen franquista, son "un referente de lucha antifascista y de la búsqueda de mundos y vidas mejores".

Kortajarena, que ha comparecido ante los medios de comunicación en el Parlamento Vasco para expresar el apoyo de EH Bildu a una Iniciativa Legislativa Popular para garantizar unas pensiones "dignas", se ha referido a la petición realizada este pasado martes por el Gobierno Vasco para evitar que los actos organizados con motivo del 50º aniversario del fusilamiento de 'Txiki' y Otaegi sean "instrumentalizados".

La parlamentaria de la coalición soberanista ha respondido a estas afirmaciones destacado que "ya no hay nadie en este país que ponga en cuestión que hay que reivindicar la memoria de Txiki y de Otaegi".

"Para nosotros, desde luego, son un referente de lucha antifascista; son un referente de búsqueda de mundos mejores y de vidas mejores, y así lo vivimos", ha manifestado.

Kortajarena ha puesto de manifiesto que este 50º aniversario del fusilamiento de 'Txiki' y Otaegi se produce "en un contexto en el que se nos está poniendo encima de la mesa los riesgos de tiempos oscuros, de tiempos en los que pueden estar en juego, y así lo decía el propio lehendakari el pasado jueves, nuestros derechos y nuestra propia identidad".

La parlamentaria ha añadido que, en este contexto, "esa memoria antifascista, esa memoria de 'abertzale', esa memoria republicana de la que de la que son un reflejo 'Txiki' y Otaegi está más presente que nunca".