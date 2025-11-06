EH Bildu respeta la decisión de Junts y seguirá trabajando como si la posibilidad de Presupuestos "fuera real"

Archivo - El diputado de EH Bildu Oskar Matute durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 27 de mayo de 2025, en Madrid - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

BILBAO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha afirmado que respetan la decisión de Junts de formalizar su ruptura con el Gobierno, pero ha asegurado que la formación soberanista vasca seguirá trabajando como si la posibilidad de lograr unos Presupuestos "fuera real".

En declaraciones a Tele7, Matute ha mostrado su respeto al decisión de Junts, después de que su portavoz en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, haya anunciado enmiendas a la totalidad de todas las leyes que presente el Ejecutivo, su voto en contra en las que ya están en tramitación y su negativa a apoyar unas hipotéticas cuentas para 2026, como formalización que la ruptura que anunciaron la pasada semana.

En todo caso, el diputado de EH Bildu ha destacado que seguirán trabajando mientras exista una "ventana de oportunidad" y un Gobierno que les permita entablar negociaciones para conseguir acuerdos que mejoren la calidad de vida de los vascos.

Aunque ha admitido que la posibilidad de que haya unos Presupuestos Generales del Estado se le antoja ahora "más lejana", ha dicho que su formación no va a Madrid "para observar la realidad y lamentarse" de ella, sino "para intentar transformarla".

"Seguiremos aprovechando la ventana de oportunidad y trabajando como si la posibilidad de Presupuestos fuera real y cercana. Tenemos propuestas que responden al interés general, no a intereses partidistas", ha zanjado.