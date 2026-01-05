EH Bildu se reúne con la cónsul de Venezuela en Bilbao para trasladarse su apoyo ante "la injerencia" de EEUU

Reunión de representantes de EH Bildu con la cónsul de Venezuela en Bilbao, Glenna Cabello, y el cónsul adjunto Juan Manuel Borregales - EH BILDU

BILBAO 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una representación de EH Bildu se ha reunido este lunes con la cónsul de Venezuela en Bilbao, Glenna Cabello, y el cónsul adjunto, Juan Manuel Borregales, para expresarles su "apoyo y solidaridad" ante "la injerencia" de EEUU, que atacó el sábado de madrugada el país caribeño en una operación militar para capturar y detener a su presidente, Nicolás Maduro, al que acusa de "narcoterrorismo".

Según ha informado la formación soberanista vasca, en el encuentro celebrado con Cabello y Borregales en la capital vizcaína, han estado presentes el responsable de Relaciones Internacionales de EH Bildu, Igor Zulaika, y la parlamentaria Diana Urrea, que les han transmitido que, "frente al ataque imperialista de Trump contra Venezuela, Euskal Herria estará siempre del lado de la soberanía del pueblo venezolano".

"Reafirmamos el apoyo y la solidaridad de la izquierda independentista vasca ante las injerencias externas", han asegurado Zulaika y Urrea.