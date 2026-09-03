EH Bildu de San Sebastián pide crear una mesa municipal con el tercer sector, incluyendo a KAS

SAN SEBASTIÁN 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu de San Sebastián ha pedido crear una mesa municipal que incluya al tercer sector, también al colectivo Kaleko Afari Solidarioak (KAS), ante la decisión del alcalde, Jon Insausti, de prohibir sus cenas solidarias.

En un comunicado, EH Bildu ha urgido "crear una mesa en la que estén presentes los diferentes departamentos del Ayuntamiento y representantes del tercer sector, incluido, por supuesto, KAS" a fin de "buscar soluciones consensuadas a esta situación y escuchar a personas experimentadas en la materia".

A su juicio, "el hecho de que en estos seis años la necesidad de actuación de KAS haya aumentado en lugar de ir progresivamente desapareciendo, pone en evidencia la carencia de recursos habilitados desde las instituciones".

A ello ha añadido que la actuación de KAS ha sido "un aliado para el Ayuntamiento de Donostia, y es una pena que el Gobierno municipal del PNV-PSE no lo haya entendido así". EH Bildu va a interpelar a Insausti para que "explique en las próximas comisiones municipales, entre otras cuestiones, las razones por las que no se ha creado ninguna mesa municipal".

Asimismo, quiere conocer "la situación actual de los marcos interinstitucionales que están en marcha para abordar este tema" y "cual es el grado de difusión" del programa 'Otorduak II' y "la fecha de inicio de las 100 comidas que se anunciaron".