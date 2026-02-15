EH Bildu de San Sebastián pide a Insausti que recule en su decisión "unilateral" de publicar el origen de detenidos

Rueda de prensa de EH Bildu. - EH BILDU

SAN SEBASTIÁN 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de San Sebastián ha pedido al alcalde de la capital gipuzcoana, Jon Insausti, que recule en su decisión "unilateral" de publicar el origen de las personas detenidas y que mantenga "el consenso político y social que ha existido en las últimas décadas".

En un comunicado, la formación soberanista ha informado de que ha registrado una interpelación en las comisiones del lunes en relación a este hecho dirigida al concejal delegado de Seguridad del PNV, Martín Ibabe, en la que le pedirán "directamente" su opinión sobre la aportación de datos respecto al origen de los detenidos.

"En un claro cambio de criterio, esta decisión que en la última semana ha tomado de forma unilateral el alcalde, Jon Insausti, no sólo ha suscitado discrepancias entre los dos partidos que conforman el Gobierno municipal, sino que también ha despertado disparidad de opiniones en el seno del mismo PNV", han señalado.

Tras apuntar que las declaraciones realizadas a este respecto por el alcalde "son preocupantes" y les han "generado serias dudas", EH Bildu de San Sebastián explica que "desconocen" la evidencia en la que se basa para el cambio de criterio. "Más que razones de seguridad o policiales, creemos que existen cálculos electoralistas", apostillan.

"De la misma manera que la comunicación del origen de las personas detenidas no tendrá un impacto positivo en la seguridad, ello puede suponer un señalamiento de todo un colectivo. Alimentar los prejuicios puede supone señalar, y esto incide de forma negativa en la convivencia o en la inclusión", han argumentado, para pedir "dejarse de simplezas y no caer en el populismo" y "hablar de seguridad fuera del marco que marca la ultraderecha y desde la responsabilidad y el rigor".

Así, han pedido al alcalde que "recule" en el cambio de criterio y mantenga "el consenso político y social que ha existido en las últimas décadas tanto en Euskal Herria como también en Donostia", ya que hacer lo contrario "lejos de reforzar tanto la seguridad como la sensación de seguridad, debilitaría la convivencia y el respeto".

"La superficialidad en el tema de la seguridad es muy peligrosa. En este sentido, vamos a pedir al PNV que vuelva a posiciones que son de consenso y avaladas por personas expertas, en lugar de seguir la agenda que marca la ultraderecha. En esta Corporación municipal, PNV y PP son los únicos que han mostrado su apoyo a la publicación de los datos por origen", han concluido.