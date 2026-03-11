EH Bildu ve a Esteban "un poco ansioso" con el nuevo estatus e insta a trabajar "con intensidad" pero "con serenidad"

BILBAO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, cree que se ha visto al presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, "un poco ansioso" con el tema del nuevo estatus para Euskadi y instado a trabajar "con intensidad" pero "con serenidad" entre jeltzales, socialistas y su formación, que mantienen conversaciones discretas al respecto. También ha emplazado a PNV y al PSE-EE a pactar una reforma de la Ley de Empleo Público "que blinde" el euskera.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otxandiano ha querido "transmitir un mensaje de serenidad", en un contexto de especulación también de la fecha de las próximas elecciones generales.

"La convocatoria de elecciones es prerrogativa del presidente de España en este caso, y Pedro Sánchez elegirá el momento que le convenga y ya está. Y esto puede ser, bien a finales de 2026 o, si no, en 2027. Yo no creo que merezca la pena especular en ese sentido", ha añadido.

A partir de ahí, ha reprochado, en alusión al presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, que "una semana" se asegure, "al contrario que la semana anterior", que no se ve "agua en la piscina" porque "jugar con estas expectativas, no sé si ayudan a algo".

En este sentido, ha explicado que ve a Esteban "un poco ansioso con el tema". "Empieza su mandato como presidente del PNV diciendo que no ve posibilidades de alcanzar un estatus político, después pone una fecha que tampoco creo que tenía sentido, que tenía que estar para final de año, después dice que ve agua, y a la semana siguiente que no. Yo creo que no ayuda a que tengamos las condiciones y el clima necesario para abordar una cuestión que es muy importante", ha reiterado.

A su juicio, "el debate del estatus político es central". "Necesitamos un autogobierno y capacidades políticas para gestionar un tiempo histórico muy especial", ha indicado, para subrayar la necesidad de "proteger a la ciudadanía vasca, a esta comunidad, y garantizar el bienestar".

"Me parece que es un ejercicio muy importante. ¿Qué capacidades políticas necesitamos para garantizar seguridad energética, alimentaria, industrial, proteger o garantizar servicios públicos, desarrollar nuestra identidad, etcétera?. Creo que es el momento histórico para poner encima de la mesa la actualización del autogobierno y el estatus político", ha subrayado.

Por ello, ha abogado por abordar este debate "con serenidad". "Hay prisa, evidentemente, y estamos trabajando contra reloj. Además, no sabemos cuándo se va a producir la convocatoria de las elecciones. Entonces, hay que trabajar con la máxima intensidad, que es un poco nuestra posición desde el inicio. De hecho, yo creo que hemos perdido bastante tiempo. Aquí ha habido un impase durante meses. Yo incluso diría que hemos perdido un año entero", ha manifestado.

Pello Otxandiano ha precisado que siempre han abogado "por dar centralidad a este debate, no perder tiempo y trabajar con la máxima intensidad". "Otra cosa es estar permanentemente introduciendo un elemento de ansiedad. Creo que el trabajo serio, y este es un debate muy necesario y complejo, necesita de un ámbito de serenidad", ha insistido. Por ello, ha trasladado el mensaje de "trabajo, máxima diligencia y serenidad".

NAVARRA

Otxandiano también se ha referido a la iniciativa registrada por UPN en el Congreso para derogar la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución, que contempla el procedimiento por el cual Navarra podría integrarse en la Comunidad Autónoma Vasca si así lo decidieran sus instituciones y la ciudadanía navarra mediante referéndum.

"¿Entonces la Transitoria Cuarta valía cuando UPN era hegemónico en Nafarroa y cuando no lo es, ya no vale?. Todo este foralismo que viene de UPN parece un poco extraño. Yo incluso diría que habría que reformular la Transitoria Cuarta, en el sentido de decir que la Comunidad Autónoma Vasca y la Navarra puedan estrechar relaciones institucionales siempre en igualdad de condiciones", ha dicho.

En su opinión, "no se trata de integrar a la Comunidad Foral navarra en un proyecto externo". "Se trata de estrechar colaboración o establecer vínculos cooperativos institucionales siempre en igualdad de condiciones. Yo creo que ahí podemos estar bastante de acuerdo", ha subrayado.

El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco defiende que se trata de "atender la voluntad democrática de la sociedad navarra que, según las encuestas, manifiesta claramente, por mayoría absoluta, que hay una voluntad por estrechar relaciones con la Comunidad Autónoma Vasca".

"La colaboración redundaría en beneficio para todos y todas", ha destacado.

Preguntado sobre si esta cuestión se está abordando en el debate de estatus, ha dicho que hay dos partes. "Una se está produciendo en la Comunidad Autónoma Vasca y otra en Nafarroa a distintas velocidades. Pero que los territorios históricos vascos son territorios forales en el Estado español, no es casualidad. Compartimos derechos históricos, idiosincrasia, una identidad, características socioeconómicas también, productivas, sociolaborales, etcétera", ha explicado.

Por ello, ha dicho que "merece la pena explorar la posibilidad de una mayor colaboración, cooperación entre los territorios históricos". "Eso evidentemente es parte del debate sobre el estatus político", ha subrayado.

EXIGENCIA DEL EUSKERA

En cuanto a la exigencia del euskera en las OPEs, considera que "el goteo de recursos" en los tribunales que se ha producido "era bastante sospechoso" y, por ello, cree que existe la posibilidad de que haya habido "un impulso organizado detrás", lo que le parecen "prácticas antidemocráticas y pseudomafiosas".

"Si hay personas relevantes a la sociedad o sindicatos que no están de acuerdo con el sistema de perfiles lingüísticos, tienen que promover un debate democrático, y el foro adecuado para eso es el Parlamento vasco. De hecho ese debate se está produciendo en el Parlamento vasco", ha apostillado.

Pello Otxandiano ha aprovechado la ocasión para apelar al PNV y al PSE-EE a abordar este debate en la Cámara "de forma normal". "Nosotros llevamos apelando e insistiendo en privado en las últimas semanas para que nos sentemos en la mesa, negociemos y pactemos la actualización o el blindaje de nuestro sistema de perfiles lingüísticos a través de la reforma de la Ley del Empleo, y resulta que ni el PNV ni el PSE se quieren sentar con EH Bildu a negociar la reforma de esta Ley", ha apuntado.

A su juicio, esto demuestra que existe "un déficit de cultura política". "El debate político se tiene que residenciar en el Parlamento, y si el PNV y el PSE-EE no se quieren sentar con EH Bildu a hablar de este tema, que afecta a todas las instituciones", ha apostillado.

También cree que, si se asume que en el futuro "tiene que existir alternancia en las principales instituciones" de la Comunidad Autónoma Vasca "porque eso es lo saludable en términos democráticos, este debate no se puede plantear a espaldas de nadie".

"Si no quieren compartir una mesa de negociación con EH Bildu ni el PNV ni el PSE-EE es porque se deben más entre ellos los unos a los otros, que al debate democrático parlamentario. Y esto me parece que denota un déficit democrático", ha remarcado.

Por ello, ha reiterado su emplazamiento al PNV y al PSE-EE a "sentarse a negociar con EH Bildu", y ha explicado que su formación les ha planteado propuestas con principios como "respeto a los derechos lingüísticos, igualdad entre lenguas y flexibilidad" para adecuarse "a la realidad sociolingüística de esta parte del país". "Sobre esos principios se puede llegar a un acuerdo. Y no entendemos por qué se cierran a negociar y a pactar con EH Bildu esta reforma", ha reiterado.