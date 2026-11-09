EH Bildu ve "muy difícil" llegar a un acuerdo sobre un presupuesto ya "cerrado" y con margen de maniobra "casi de cero"

Pello Otxandiano, responde a las preguntas de los periodistas tras reunirse con el consejero de Hacienda - EUROPA PRESS

VITORIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ve "muy difícil" poder llegar a un acuerdo presupuestario con el Gobierno Vasco, dado que este ha empezado a negociar con la oposición sobre la base de un proyecto de presupuestos "cerrado" y con "un margen de maniobra de casi cero".

Otxandiano, en declaraciones a los periodistas tras reunirse con el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, ha criticado que esta negociación no se haya iniciado hasta noviembre, una vez que el proyecto presupuestario ya había siendo aprobado por el Consejo de Gobierno.

Esto --a su juicio-- demuestra "cuál es la intención real" del Ejecutivo. En este sentido, ha cuestionado que el verdadero objetivo del Gobierno sea llegar a un entendimiento con los grupos de la oposición en torno a las cuentas de 2027.

"Estamos en noviembre y se presenta un proyecto diseñado, cerrado, negociado de acuerdo a la agenda del gobierno y con un margen de maniobra casi cero; y esto es una dificultad muy importante", ha precisado, para advertir a continuación de que EH Bildu "no se va a adherir a un presupuesto de un gobierno con mayoría absoluta", ya que esto "no tendría ningún sentido".

"LA GENTE NO ESTÁ PARA ESTAS COSAS"

De esa forma, ha afirmado que si desde el Gobierno Vasco se entiende que "no hay margen" para aceptar las propuestas "de calado" que le ha presentado la coalición soberanista, "que lo digan y ya está", porque --en referencia a la posibilidad de que las negociaciones se demoren pese a que no haya expectativas de acuerdo-- "la gente no está para estas cosas".

Por otra parte, ha subrayado la necesidad de buscar "una mayor eficiencia al gasto público", en un contexto en el que "los recursos públicos son limitados y afrontamos retos sociales enormes".

Otxandiano, en referencia al hecho de que las competencias fiscales en Euskadi residen en las diputaciones forales, ha recordado que en el País Vasco existe "una arquitectura institucional compleja", por lo que es necesario "alinear las prioridades de las principales instituciones".

NEGOCIACIONES SIMULTÁNEAS Esto --según ha dicho-- "exige" abordar las negociaciones presupuestarias del Gobierno Vasco y de las diputaciones forales desde "una sola visión de país", algo que --a su juicio-- se podría desarrollar a través de "negociaciones simultáneas en las cuatro instituciones", de forma que se pudiera "guardar una coherencia en la visión de las políticas públicas y buscar la mayor eficiencia".

En el encuentro de este lunes, EH Bildu ha presentado al consejero una propuesta con tres apartados. El primero de ellos se refiere a la vivienda, un ámbito en el que la coalición reclama una apuesta "clara" por la producción de vivienda pública. En este sentido, ha criticado que los 20 millones reservados para el Fondo Social de la Vivienda son "insuficientes".

A su vez, ha planteado medidas relacionadas con la carestía de la vida, así como más recursos públicos para la adaptación al cambio climático.

"Hay que hacer frente al presente con mayor intensidad, mayor profundidad, y hay que preparar el futuro de otra manera, con unas prioridades bastante mejor definidas y con una capacidad de inversión bastante más elevada", ha añadido.