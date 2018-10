EH Bildu ve "opciones reales" de impulsar los Presupuestos vascos a través de su abstención

Publicado 16/10/2018 11:19:30 CET

BILBAO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha afirmado este martes que ve "opciones reales" de que la formación soberanista dé "un impulso" al proyecto de Presupuestos para 2019 presentado por el Gobierno Vasco y dar respuesta a colectivos como el de los pensionistas, las mujeres o los jóvenes. Además, ha indicado que han solicitado una reunión al Ejecutivo y sendas reuniones a PNV y PSE-EE "para ver cómo podemos responder a lo que esas personas nos están reivindicando en la calle".

En una entrevista a ETB1, recogida por Europa Press, Iriarte ha señalado que, durante el presente año, han visto a "miles de ciudadanos en la calle realizando reividicaciones muy justas".

"Hemos visto a las mujeres el 8 de marzo pidiendo igualdad, y esa igualdad se puede devolver, por ejemplo, superando la brecha social. Hemos visto a pensionistas diciendo que no tienen suficiente para vivir dignamente, y diciéndonos que no es solo su problema, sino que pronto va a ser nuetro y que, si las cosa no cambian, de nuestro hijos. Hemos visto a los jóvenes diciendo que no tienen opción a ser independientes, porque los salarios que reciben son muy escasos", ha explicado.

De esta forma, ha trasladado al Gobierno Vasco que, "si podemos dar pasos para comenzar a dar la vuelta a la situación que viven a diario estas personas", existen "opciones reales" de que la coalición se abstenga en su votación y "deje pasar" las cuentas del Ejecutivo, ya que, además, "nos parece que unos presupuestos acordados con el PP serían peores".

PRÓRROGA

La portavoz de EH Bildu ha asegurado que saben que lo que puede influir en los Presupuestos del Ejecutivo autónomo es "muy poco" y que "no son nuestros presupuestos", aunque ha recordado que "podríamos haber tomado otra decisión, y, con la cercanía de las elecciones, decir que los prorroguen o que hagan lo que puedan".

"Pero nos parece que hay que responder a esa pulsación que hay en la calle, que hay que empezar a responder, porque sabemos que con las medidas que hay encima de la mesa no se va a responder por completo. Existe la opción de dar una respuesta a los que peor están, y lo vamos a intentar. Vemos opciones reales, y por eso hemos pedido una reunión al Gobierno Vasco y sendas reuniones a los partidos que lo forman, para ver cómo podemos responder a lo que esas personas nos están reivindicando en la calle", ha reiterado.