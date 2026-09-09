EH Bildu vuelve a proponer a Eva López de Arroyabe como candidata a diputada general de Álava

Eva López de Arroyabe - EH BILDU

BILBAO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Política de EH Bildu en Álava ha propuesto de nuevo a Eva López de Arroyabe como cabeza de lista y candidata a diputada general de territorio ante las próximas elecciones forales de mayo de 2027.

En un comunicado, este órgano de la formación soberanista ha afirmado que la portavoz del grupo juntero de EH Bildu alavés "la persona más adecuada para representar el proyecto del soberanismo de izquierdas y posibilitar un salto en las políticas públicas que necesita Araba".

En este sentido, ha recordado que, en los pasados comicios forales de 2023, con López de Arroyabe como candidata a diputada general, EH Bildu obtuvo unos "resultados históricos" en Álava, donde "se quedó a tan sólo 1.200 votos" de la victoria y "se convirtió por primera vez en la fuerza más votada en la circunscripción de Gasteiz".

"DAR UN SALTO"

Ha añadido que, desde entonces, EH Bildu ha trabajado "desde la responsabilidad" haciendo propuestas y "mostrando capacidad de negociación y acuerdo buscando siempre dar respuesta a las necesidades de las personas".

La Mesa Política de EH Bildu en Álava se ha mostrado convencida de que "es el momento de dar un salto" porque el territorio "necesita un modelo de gobernanza diferente". "Eva López de Arroyabe es la persona más adecuada para responder con ambición a todos estos retos y representar el proyecto de EH Bildu", ha concluido.