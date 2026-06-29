La EHU recurrirá la decisión de los jueces de no tener en cuenta la calificación de Euskera y Literatura II de la PAU

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BILBAO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) recurrirá la decisión adoptada por varios juzgados de no tener en cuenta la calificación de Euskera y Literatura II en el cálculo de la nota de acceso y de admisión a la universidad de las personas recurrentes.

La resolución judicial establece que "no sean tenidas en cuenta, o queden en suspenso, a los efectos de cálculo de la nota de acceso y de admisión, y por ende de los procedimientos de preinscripción, adjudicación de plazas y matrícula" de las personas que han acudido a los juzgados. Asimismo, el auto requiere a la EHU "la reserva de la plaza correspondiente mientras se sustancia el recurso".

Según la universidad pública vasca, esta medida cautelar resulta de "imposible cumplimiento". Euskal Herriko Unibertsitatea no hace reserva de plazas al margen del procedimiento general de acceso, ya que la adjudicación de las plazas universitarias se realiza "exclusivamente en función de la nota de acceso y del número de plazas ofertadas para cada titulación, respetando estrictamente el orden de prelación de todas las personas aspirantes", ha afirmado.

En su opinión, reservar una plaza a una persona concreta al margen de ese procedimiento e independientemente de su calificación, supondría "alterar el sistema de acceso y afectar a los derechos del resto del estudiantado".

"RECURSO"

Tras apuntar que no comparte la decisión adoptada por los juzgados en torno a las medidas cautelarísimas y anunciar que presentará el correspondiente recurso, ha detallado que el propio auto señala que "las medidas cautelares tienen como finalidad que no resulten irreparables las consecuencias derivadas de la duración del proceso".

Sin embargo, la Universidad vasca considera que el cumplimiento de estas medidas cautelares podría generar "precisamente un perjuicio irreparable para el resto del estudiantado que ha realizado la PAU conforme a las mismas reglas y cuyos derechos deben ser igualmente protegidos".

"Alterar el procedimiento ordinario de adjudicación de plazas supondría situar en una posición de desprotección al conjunto de las personas aspirantes y quebrar el principio de igualdad que debe regir el acceso a la universidad pública", ha alertado.

La EHU ha defendido que ha actuado en todo momento "conforme a la normativa vigente y ha aplicado estrictamente" lo establecido en el Real Decreto 534/2024, por el que se regulan los requisitos de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado.

La propia norma dispone que, en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales, el alumnado debe acreditar las competencias lingüísticas en ambas lenguas como parte de la prueba de acceso, motivo por el que la calificación de Euskera y Literatura II "forma parte del cálculo de la nota de acceso y admisión en los términos previstos por la legislación estatal".